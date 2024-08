Először indulhat transznemű sportoló a paralimpián + videó

Megosztás itt:

Imane Khelif nők között való indulásáról világbotrány lett. Az algériai sportoló tesztoszteronszintje jóval magasabb, mint a nőké, ráadásul Khelif a férfiakra jellemző XY-kromoszómapárral is rendelkezik. Hasonló szituáció történhet a paralimpián, ugyanis az olasz Valentina Petrillo lesz az első transznemű, aki férfiként született, de ma már nőként versenyez.

,,Egyenlő feltételekkel, és átlátható körülmények között kell versenyezni." - jelentette ki Napi aktuális című műsorunkban Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Lovászy László hozzátette, hogy a kialakult helyzet a káosz irányába tart, ami egyfajta visszaélés a sporttal szemben.

Lovászy László - tudományos főmunkatársa, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: "Veszélyei is vannak, hiszen ezekkel nemcsak élni lehet, hanem visszaélni is, de ez ugyanolyan, mint a dopping, tehát a dopping is végül is ebből a szempontból genetikai doppingról is lehet beszélni, kérdés az, hogy például milyen személyiségi, és egyéb jogi problémákat vet fel az, hogy mondjuk a gyerekek, akik mondjuk elkezdenek versenyezni, versenyszerűen sportolni, akkor mondjuk DNS mintát kellene leadni ahhoz, hogy mondjuk 20-25 évvel később amikor érmeket nyernek akkor össze lehessen vetni a különböző DNS-eket."

Transzneműség, gender, és az életkor is felmerülhet a paralimpián, és addig ameddig nem egyértelműen szabályozza ezeket a sportvilág, és a nemzetközi sportszervezetek, addig viták, visszaélések fognak kialakulni - jelentette ki a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.