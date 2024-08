Élő adásban hányt a triatlonista, miután kiszállt a Szajnából + videó

A Szajna vízminősége is rontott a párizsi ötkarikás játékok megítélésén. A folyó szennyezettsége miatt edzések maradtak el, valamint a triatlon versenyt is napokig halasztották. A sok eső okozhatta a problémát.

A Párizsi olimpia megnyitóján történt eseményektől sokak mellett a francia püspökök is elhatárolódtak. A széles körű felháborodást Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című művének újraalkotása okozta. Az eseményen ugyanis Jézus és a 12 apostol helyett nőnek öltözött férfiak és transzvesztiták idézték fel a Biblia egyik leghíresebb pillanatát. A szervezők később azzal védekeztek, hogy nem is ezt a festményt akarták újraalkotni.

Mélyen meggyalázták kereszténységet, a keresztény eszméket, és ezzel megsértették a világ minden pontján élő keresztény embereket. Hiszen egész egyszerűen, ami Párizsban történt az előrevetíti azt, hogy ez a fajta háttérhatalom a progresszív irány alatt mit ért, mit ért az alatt a sokszínűség alatt, amit be is mutattak Párizsban – mondta Dócs Dávid.

