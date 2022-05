Elképesztő dráma az Angol Bajnokságban, néhány perc és egyetlen pont döntött a bajnoki címről

Megosztás itt:

Nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a Manchester City azzal, hogy a 37. percben Matty Cash góljával az Aston Villa megszerezte ellenük a vezetést. Sokáig úgy tűnt, hogy ennek ellenére is nyerő pozícióban érezhetik magukat, ugyanis a Wolverhampton még hamarabb előnybe került a Poollal szemben.

Azonban Jürgen Klopp együttese Sadio Mané találatával már döntetlenre állt, amikor a City hátrányba került. Ezzel a két klub között pontazonosság lépett fel, ami a manchesteriek jobb gólkülönbségének köszönhetően még mindig Guardiola-csapatnak kedvezett volna.

A City a 69. percben már 2-0-s vereségre állt, miután Philippe Coutinho szép gólt rúgott. Ezzel a Liverpool egy gólra került a bajnoki címtől, de a csereként beszállt Ilkay Gündogan és a Rodri három perc alatt kiegyenlített Manchesterben, ami megint a Citynek kedvezett.

Így a 80. percben a Liverpool-Wolves meccs 1-1-re, a City-Villa 2-2-re állt, vagyis visszaállt az egypontos különbség a két sztárcsapat között. Sőt, a 82. percben jött a katarzis, Gündogan jól érkezett a hosszú oldalon Kevin De Bruyne remek passzára, amivel megfordította csapatának a mérkőzést.

Közben hiába talált be Mohamed Salah és Andrew Robertson is az Anfield Roadon, az Etihadban a City megőrizte a vezetését, és megvédte bajnoki címét a Premier League-ben. 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019 és 2021 után a Manchester City története nyolcadik elsőségét gyűjtötte be az angol bajnokságban.

A bronzérmes a Chelsea lett, amely az utolsó játéknapon 2-1-re legyőzte a Watfordot. Az utolsó BL-indulást érő 4. helyre az Arsenalnak és a Tottenhamnak volt még esélye, mindkét észak-londoni együttes kiütéses győzelemmel zárta a bajnokságot.

Az Arsenal 5-1-re nyert az Evertonnal szemben, a Tottenham pedig 5-0-ra győzött a Norwich otthonában, ami a Tottenhamnek kedvezett, így ők lehetnek ott a legrangosabb európai kupában a 2022-23-as szezonban.

Premier League, 38. (utolsó) forduló

Manchester City - Aston Villa 3-2 (0-1)

Liverpool - Wolverhampton 3-1 (1-1)

Fotó: AFP/OLI SCARFF