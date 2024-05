A Sallai Rolandot is foglalkoztató klub a honlapján számolt be arról, hogy szombaton, az idény utolsó hazai mérkőzésén elbúcsúzott a magyar válogatott hátvédtől, aki a cseresorból nézte végig a Heidenheim ellen 1-1-gyel zárult találkozót.

