Elhunyt Sven-Göran Eriksson

A svéd szakember - aki családja körében halt meg Stockholmban - gyógyíthatatlan hasnyálmirigyrákban szenvedett, melyet nyolc hónapja diagnosztizáltak nála.

Eriksson csaknem öt évig volt az angol válogatott szövetségi kapitánya, emellett a Premier League-ben a Manchester Cityt és a Leicester Cityt irányította. Szigetországi szerepvállalásán túl többek között az AS Roma, a Fiorentina, a Benfica, a Sampdoria és a Lazio trénere is volt, továbbá dolgozott a mexikói, az elefántcsontparti és a Fülöp-szigeteki válogatottnál is.

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci