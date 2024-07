Elhunyt a georgiaiak 27 éves birkózó világbajnoka

Curcumia 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között, a vb-n és az Eb-n is bronzérmes volt, majd a következő évben vb-címet ünnepelhetett, de kontinenstornán és világbajnokságon is állt már a dobogó mindhárom fokán.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Nagyszámú külpolitikai szakértő tiltakozik Ukrajna NATO-csatlakozása ellen Amerikában Az Amerikai Gazdaságkutató Intézet elnöke, William Ruger egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben közölte, hogy ő is aközött a 60 elemző között van, akik egy közös levelet fogalmaztak meg Ukrajna tervezett NATO csatlakozásával kapcsolatban. Elfogták a Martonvásárról megszökött fogvatartottat Néhány órán belül elfogták azt a fogvatartottat, aki engedély nélkül távozott a büntetés-végrehajtás martonvásári objektumából; a férfi 50 napos elzárását töltötte, most több éves börtönbüntetés vár rá - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel csütörtökön.