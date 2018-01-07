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Elégedett a 36. hellyel Szalay

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2018. január 7., vasárnap 12:54, frissítve: vasárnap 13:07

A 36. lett a Szalay Balázs–Bunkoczi László páros a 40. Dakar-rali első szakaszán.

A világ leghíresebb raliversenyére négy év után visszatérő Szalay azt mondta: elégedettek a helyezéssel, mert bár a szakasz rövid volt, sok rontási lehetőséget rejtettek a perui dűnék.

A magyar autóscsapat ma a Pisco–San Juan de Marcona közötti, 279 kilométeres szakaszon törhet feljebb.

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