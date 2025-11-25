Eldőlt Marco Rossi sorsa

Megosztás itt:

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége keddi ülésén erősítette meg a posztján az olasz szakembert, akinek 2030-ig szól a szerződése. Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint

a testület ugyanakkor "megújulást vár" Rossitól.

A magyar állampolgársággal is rendelkező 61 éves trénert 2018. június 19-én nevezték ki nemzeti együttes élére, amely irányításával 82 mérkőzésen 37-szer győzött, 19-szer döntetlent játszott, 26-szor pedig kikapott, kétszer kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, de vb-re nem sikerült kijutnia.