Eldőlt Marco Rossi sorsa

2025. november 25., kedd 18:47 | HírTV
szövetségi kapitány Marco Rossi döntés

A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

  • Eldőlt Marco Rossi sorsa

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége keddi ülésén erősítette meg a posztján az olasz szakembert, akinek 2030-ig szól a szerződése. Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint

a testület ugyanakkor "megújulást vár" Rossitól.

A magyar állampolgársággal is rendelkező 61 éves trénert 2018. június 19-én nevezték ki nemzeti együttes élére, amely irányításával 82 mérkőzésen 37-szer győzött, 19-szer döntetlent játszott, 26-szor pedig kikapott, kétszer kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, de vb-re nem sikerült kijutnia.

 
 
 

