2018. október 28.,
vasárnap, Simon, Szimonetta napja

Egyperces csenddel adóztak a lezuhant futballklub-tulajdonos előtt

Hír TV

2018. október 28., vasárnap 19:46

Egyperces néma csenddel adóztak játékosok és drukkerek a Premier League két mai mérkőzései előtt a Leicester City tulajdonosának szombati helikopter-balesetére emlékezve.

A stadion előtt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere

A Hír TV külföldi hírei MTI

A stadion előtt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere

A baleset a Leicester és West Ham csapatok döntetlenre végződött mérkőzését követően történt.

A Burnley, a Chelsea, a Crystal Palace és az Arsenal szurkolói és focistái így tisztelegtek a légi szerencsétlenség áldozatai előtt. A futballklub thaiföldi tulajdonosa helikopterével nem sokkal a tegnapi West Hammel szembeni 1-1-es mérkőzés után szállt fel, és szinte azonnal kigyulladt, majd a stadion melletti parkolóba zuhant.

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