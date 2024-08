Egyiptom kandidál a 2036-os vagy 2040-es nyári olimpiára

Megosztás itt:

"Az afrikai földrésznek megvan az esélye az olimpia megrendezésére. Valószínűleg 2040-ben otthont is adhat a játékoknak" - mondta a párizsi olimpia zárónapján Berraf, aki tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. "Meg kell vizsgálni az olyan infrastrukturális kérdéseket is, mint például az utak, repülőterek építése, és Egyiptom ebből a szempontból is fontos potenciállal rendelkezik."

Az algériai sportvezető szerint egy újabb afrikai pályázat valósulhatna meg akkor, ha a dél-afrikai Fokváros is mérlegeli a kandidálás lehetőségét, de ezzel kapcsolatban nem tudott dátumot mondani.

A földrészen még nem rendeztek olimpiát, Kairó a 2008-as játékokra pályázott, de azt Peking nyerte el.

Az arab világ legnépesebb országa, a közel 100 millió lakosú Egyiptom az elmúlt években dollármilliárdokat költött létesítmények, stadionok és sportkomplexumok építésére, fejlesztésére a modernizálási tervek részeként. Kairótól keletre 2015 óta folyamatosan építik az új adminisztratív fővárost, és ennek egyik része az úgynevezett Egyiptomi Nemzetközi Olimpiai Város. Itt a meglévő sportlétesítmények mellé további 21 új csarnokot, arénát, illetve egy 93 ezer férőhelyes nemzeti stadiont húznak fel.

A párizsi játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda. Thomas Bach, a NOB jövőre leköszönő elnöke korábban elmondta, hogy legalább tíz ország, illetve város is érdeklődik a 2036-os olimpia megrendezésére.