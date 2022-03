Egygólos győzelem Belfastban

Megosztás itt:

Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének győztes gólját Sallai Roland szerezte az 56. percben, így a magyarok ötödik találkozójukon is veretlenek maradtak a szigetországban.

A magyar válogatott legközelebb júniusban lép pályára, amikor négy mérkőzést játszik a Nemzetek Ligája élvonalát jelentő A divízióban. Elsőként június 4-én az Eb-ezüstérmes angolokat fogadja a Puskás Arénában zárt kapuk mögött.

Eredmény:

Észak-Írország - Magyarország 0-1 (0-0)

---------------------------------------

Belfast, Windsor Park, 18 ezer néző, v.: Rob Harvey (ír)

gólszerző: Sallai (56.)

sárga lap: Cathcart (27.), Davis (58.), Dallas (85.), Saville (85.), illetve Sallai (55.), Lang (74.), Nagy Á. (85.)

Észak-Írország:

---------------

Peacock-Farrell - McNair, Cathcart, Ballard (Hume, 82.), Brown - McCann, Davis (Saville, 61.), Lane (Dallas, 61.) - McGinn (Lavery, 68.), Magennis (Charles, a szünetben), Whyte (Thompson, 68.)

Magyarország:

-------------

Dibusz - Lang (Kecskés, 81.), Orbán, Fiola - Nego (Bolla, 81.), Styles (Vécsei, 81.), Schäfer, Nagy Zs. - Sallai (Gazdag, 72.), Szoboszlai (Nagy Á., 65.) - Szalai Á. (Ádám, 72.)

II. félidő:

-----------

56. perc: Nagy Zsolt keresztlabdájába McGinn rosszul ért bele, így Sallai elcsípte a kapujából kifutó Peacock-Farrell előtt, majd az üres kapuba gurított (0-1).

Az első perctől a magyarok birtokolták többet a labdát. Marco Rossi tanítványai lassú, sok passzból felépülő támadásépítésben gondolkodtak, ezzel szemben a hazaiak labdaszerzés esetén megpróbáltak átrohanni a magyar középpályán, vagy egyből kiugratással próbálkoztak, viszont így keveset volt náluk a labda. A meddő magyar mezőnyfölény ellenére az első harminc perc egyetlen helyzetét a szigetországiak hagyták ki: miután Nagy Zsolt eladta a labdát, az északír csapatkapitány, Steven Davis jobb külsővel a jobb kapufát találta el. A magyar csapat a letámadó rivális miatt nehezen tudott támadólag fellépni, ezáltal gyakran hátrafele kellett játszani, így pedig alig volt olyan akció, amely eljutott volna a hazai kapuig. Az első kaput eltaláló magyar próbálkozásra 34 percet kellett várni, de Sallai lövését vetődve védte a hazai kapus. A szünet előtt még Dibusznak kellett bravúrral hárítania, hogy gól nélküli döntetlennel vonuljanak szünetre a csapatok.

A második félidőt az északírek kezdték jobban, Dibusznak ismét észnél kellett lennie Charles kiugrásánál, hogy megóvja kapuját a góltól. A magyarok aztán hamar visszavették a játék irányítását, majd Sallai labdaszerzéséből a vezetést is megszerezték. Összességében továbbra is a magyar csapat járatta többet a labdát, de helyzeteket továbbra sem tudott kidolgozni, viszont a rivális sem veszélyeztette Dibusz kapuját. A hajrában is sokáig csendesen csordogáló mérkőzésen a magyar válogatott könnyedén őrizte minimális előnyét, ám az utolsó öt percre nagyobb sebességi fokozatba tudott kapcsolni a hazai gárda. Dibusz két nagyszerű fejest és egy közeli lövést is bravúrral hárított, így végül nagy mértékben hozzájárult az 1-0-s győzelemhez.

Rossi: megérdemelten nyertünk

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott megérdemelten győzött 1-0-ra Észak-Írország vendégeként, mert 80 percig irányította a játékot a barátságos mérkőzésen.

"Két külön meccset láttunk. Az első 80 percig tartott, amikor kontrolláltuk a találkozót, majd jött az utolsó tíz perc, amikor beszorultunk, de az előbbi miatt megérdemelten nyertünk" - jelentette ki az olasz szakvezető, aki szerint a hajrában végrehajtott cserék nem működtek, ez is hozzájárulhatott a rossz befejezéshez.

Rossi szerint a tétmérkőzéseken más lesz a pályán lévő csapat összeállítása ilyen helyzetben, de ettől függetlenül túl sok labdát vesztettek a tanítványai. Úgy vélte, a Nemzetek Ligájában, ahol Olaszország, Anglia és Németország lesz az ellenfél, sokkal jobban kell majd koncentrálni.

"A futballban viszont az egyetlen dolog, ami számít, az a győzelem" - jelentette ki Rossi, aki az MTI érdeklődésére elismerte, hogy támadójátékban többet várt játékosaitól. "A pálya utolsó negyedén mindig hiányzott valami, nem volt, aki befejezze az akciókat. Próbáltam több lövést kérni, de így is volt két-három lehetőségünk, amivel eldönthettük volna a meccset".

Rossi arról is beszélt, hogy a honosított Callum Styles ismét jó benyomást tett rá, mert nem fél a körülményektől és az ellenfelektől sem, így kifejezetten jó helyen van nála a labda.

"Nagyon örülök, hogy a 41. mérkőzéssel az örökrangsor hatodik helyére feljöttem a magyar válogatott szövetségi kapitányaként. Remélem, még előrébb tudok majd lépni, de ahogy az első találkozó előtt is mondtam, a futballban bármelyik meccs az utolsó lehet, ha rossz eredmények születnek. A méltóság a legfontosabb" - mondta Rossi.

A magyar válogatott egyik hőse, Dibusz Dénes úgy vélte: a válogatottban ezen a meccsen kellett a legtöbbet védenie, de azért saját bevallása szerint akadt hiba a játékában így is.

"Sokáig jól álltuk a sarat, hetven percig nem találták a rést a védekezésünkön. Utána örülök, hogy védésekkel járultam hozzá a sikerhez" - mondta a Ferencváros kapusa. "Sok pontatlanság és technikai hiba volt a meccsen, ez a pálya számlájára is írható. A legfontosabb, hogy végig egységesek voltunk, ezt a brit stílust jól átvettük, felvettük a kesztyűt, és egy hibát kihasználva nyertünk".

Az északír szövetségi kapitány, Ian Baraclough szerint a magyarok a kapusuknak köszönhették a győzelmet, mert szerinte csapatának óriási lehetőségeik voltak a hajrában, amely így meg is érdemelte volna az egyenlítést.

"Hiába a rivális birtokolta többet a labdát, nagy helyzeteink nekünk voltak" - összegzett Baraclough.

