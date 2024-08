Egyeztetést kezdeményezett a NOB-bal a MOB

Meg kellett küzdeniük a magyar triatlonosoknak a Szajna sodrásával + videó

A triatlanosoknak a Szajna sodrásával is meg kellett küzdeniük – derült ki a szerdai verseny után. Helyszíni tudósítónk szerint ez nagy kérdéseket vet fel a jövő heti nyílt vízi úszás kapcsán is. A jelenlegi forgatókönyv szerint azt a versenyt is elhalaszthatják. Párizsból Hortobágyi Tibor jelentkezett.