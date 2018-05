Egyelőre nincs meg Dani Alves helyettese a vb-n

Fejmosást kapott a német labdarúgó szövetségtől Mesut Özil és Ilkaly Gündogan, amiért részt vettek a török elnök kampányában. A testület szerint nem egyeztethető össze az értékrendjük Erdoganéval. Ettől függetlenül mindkét játékos ott lehet a nyári Oroszországi világbajnokságon. A tornán résztvevő országok közben sorra jelentik be keretüket.

A mexikói 28-as keretben szerepel Rafa Márquez. A középpályás az ötödik világbajnokságára készül. Eddig 143 alkalommal öltötte magára a nemzeti mez.

„Egyedülálló a pályafutása egyedülálló, azt mondanám, emberként valódi példakép. Nyilvánvalóan vágyik arra, hogy részt vegyen a csapatban” – jelentette ki Juan Carlos Osorio mexikói szövetségi kapitány. Tapasztalatára szükség is lesz a világbajnokságon a címvédő Németországgal, a Koreai Köztársasággal és Svédországgal játszanak.

Szűk keretet hirdetett a brazil kapitány is. A bokasérülés után gyógyuló Neymar is ott van a 23 fős világbajnoki keretben. A PSG sztárja februárban sérült meg, 10 napja már labdás edzéseket is tart. „Erősebbek leszünk, ha Neymar jól van. Mert ő más. Ő a világ három legjobb játékosainak egyike. Neki jól kell lennie, a csapatnak meg szilárdnak. Épp olyan keménynek, mint Oroszország és Németország ellen” – jelentette ki a brazilok mestere, Tite, aki azt még nem döntötte el, hogy a jobbhátvéd posztján ki helyettesíti Dani Alvest. A szintén a PSG-s játékos a múlt héten szenvedett térdsérülést.

De meglepetés, hogy a Juventus baloldali védője, Alex Sandro sem fért bele, helyette az Atletico Madridban játszó Filipe Luist válogatta be a kapitány a fix kezdőnek számító Marcelo cseréjének. Juventus játékosai közül Douglas Costa szerepel a meghívottak között.

A selecao júniusban a horvátokkal, és az osztrákokkal játszik felkészülési meccset. A Brazilok Svájccal, Costa Ricával és Szerbiával szerepelnek egy csoportban a június 14-én kezdődő oroszországi világbajnokságon.