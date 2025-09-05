Egyelőre a Ferrarik az élen a hazai pályán

Megosztás itt:

A Ferrarik különleges festésben pompáznak ezen a hétvégén, amellyel Niki Lauda pályafutásának első világbajnoki címe előtt tisztelegnek. A 2019-ben elhunyt legendás, háromszoros vb-győztes osztrák versenyző 50 évvel ezelőtt, 1975. szeptember 7-én nyerte meg a vb-t a Monzában rendezett Olasz Nagydíjon elért harmadik helyével a Ferrari 312T versenyautó volánja mögött. Leclerc-nek még a sisakját is átfestették, a monacói ugyanolyan piros fejvédőben versenyez Monzában, mint amilyenben Lauda vezette a Ferrarit.

A pénteki első gyakorlást Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol pilótája fejezte be a harmadik helyen, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) negyedik lett.

A vb-pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri ezt a tréninget kihagyta, helyére a McLaren a Forma-2-ben versenyző saját nevelésű pilótáját, a 19 éves ír Alexander Dunne-t ültette be. Az összetettben második Lando Norris, Piastri csapattársa viszont körözött és a hatodik köridőt futotta meg.

A mezőny egyetlen olasz versenyzője, a mercedeses Andrea Kimi Antonelli az ötödik pozícióban zárta a szabadedzést.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

------------------------------------------

1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:20.117 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:20.286

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:20.650

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20.692

5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:20.940

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:21.021

A további program:

------------------

2. szabadedzés 17.00

szombat:

3. szabadedzés 12.30

időmérő edzés 16.00

vasárnap:

futam 15.00