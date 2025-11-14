Egy utolsó esélyt ad magának a magyar válogatott egykori kiválósága

Megosztás itt:

"Lassan öt éve benne vagyok ebben a rossz körforgásban, nem könnyű ezt feldolgozni, hiszen most is jól éreztem magam Gyirmóton, de a felkészülés alatt hirtelen szúrást éreztem a térdemben, ami jelezte, hogy egy üvegporc megsérült. Nem volt könnyű mentálisan, kellett segítség is, hogy ezen túllegyek. És ott volt mellettem a családom, ha hazaérek, mindig örömmel várnak, ami mindig kikapcsol a negatív dolgokról" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 30 éves középpályás.

Mint elmondta, négy-öt hete kezdte a gyógytornát, jövő héttől súlyzós edzéseket is végezhet, a decemberi kontrollt követően pedig megkezdheti a futóedzéseket is.

"Remélem, minden rendben lesz, és akkor a tavaszi szezonban már tudok segíteni a csapatnak" - fogalmazott Kalmár, aki elmondta, voltak külföldi ajánlatai is korábban, a Gyirmót azonban olyan tervet vázolt fel neki, ami ennyi sérülés után is motivációt jelentett számára.

"Szeretném megköszönni a klubnak, hogy pozitívan állnak hozzám, hogy tavasszal tudjak segíteni, ha ők nem lennének, lehet, hogy abbahagynám a focit, de egy utolsó esélyt meg tudok magamnak adni. Minden adott, hogy az NB II-be feljussunk, én pedig szeretnék pályán és pályán kívül is segíteni a csapatnak" - mondta Kalmár Zsolt.

Fotó: A labdaarúgó egykoron a Dunaszerdahely csapatát erősítette