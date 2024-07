Egy új állítás szerint nem Da Vinci Utolsó vacsorája ihlette a botrányosnak tartott olimpiai nyitóünnep jelenetet

"Soha nem lehet nálam, sem a munkáimban arra szándékot találni, hogy bármit is kigúnyoljak vagy bárkit is becsméreljek. Én egy olyan ünnepséget terveztem, amely megbékít. Amely megerősíti a köztársaságunk értékeit, amelyek a szabadság, egyenlőség, testvériség" - mondta a hazájában elismert 42 éves színházi rendező a BFM hírtelevízióban.

