Egy héttel korábban kezdődne a 2023-as atlétikai vb

Pesterzsébet és Erzsébetváros után a második kerületben is egy helyett négy alpolgármestert nevezett ki az új ellenzéki vezetés. Őrsi Gergely MSZP-s polgármester döntése ellen a Fidesz a közösségi oldalán tiltakozott, mert az ötéves ciklusra vetítve több száz millió forintos többletköltséget jelent. Dömsödi Gábor lesz Niedermüller Péter sajtófőnöke a VII. kerületben - tudta meg az Informátor. Az egykori televíziós korábban Pásztó polgármester volt, azonban a bukását követően most a Demokratikus Koalíció adott neki pozíciót. A Demokratikus Koalíció szerint hősnek számít a Borkai Zsoltról készült kompromittáló felvételek kiszivárogtatója. Kapj el ha tudsz! - ezt üzente az ördög ügyvédje a Facebookon a legfőbb ügyésznek, azután, hogy a Magyar Nemzet megírta: hamarosan meggyanúsítják a Borkai Zsoltról videót közlő ördög ügyvédje blog szerzőjét. Az RTL Klub hangfelvételei bizonyítják, hogy Gyurcsány Ferenc párttársa, Póczik József volt válogatott labdarúgó és DK-s jelölt 10 millió forintot akart kizsarolni a Borkai-videó kapcsán – írja az origo.hu Az MSZP-s Korózs Lajos a náci Németországhoz hasonlította a magyar társadalmat, szerinte Adolf Hitlert is sokan támogatták, úgy ahogy a mai magyar kormányt is. A Fidesz Korózs Lajos kijelentésére reagálva közölte: a szocialisták szövetséget kötöttek a kisnyilasokkal. Százmilliós vagyonnal rendelkezik Pécs új polgármestere – derült ki Péterffy Attila vagyonnyilatkozatából. Az ellenzéki pártok árnyékszervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben győztes városvezető aranyban, illetve értékpapírokban tartja pénzét. Az LMP Schmuck Erzsébet választotta női társelnökké, aki egyedüli jelölt volt a posztra. A párt azért tartott tisztújítást, mert a májusi európai parlamenti választások gyenge eredménye után a teljes elnökség lemondott. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést tett álhír terjesztése miatt, miután több álhírportálon is megjelentek olyan cikkek, amelyek olyan a miniszternek tulajdonított mondatokat tartalmaznak, amelyek Gulyás Gergelytől soha nem hangzottak el. A Mi Hazánk Mozgalom 17 évben állapítaná meg a tankötelezettség korhatárát - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. A tudomány az innováció gyökere, az innováció pedig a gazdasági növekedés forrása - hangsúlyozta Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A bíróságok kötelesek lesznek a Kúria jogértelmezését követni az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslata értelmében, ugyanakkor ez nem sérti az ítélkező bírók személyes függetlenségét - mondta Varga Judit igazságügy-miniszter. Magyarország az adócsökkentés mintaállama. Az Európai Unióban Magyarországon volt a legnagyobb mértékű adóteher-csökkentés 2017-ben, a tavalyi mérsékléssel pedig ezüstérmes lett az ország - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A magyarság egészének fejlődését segítő tőkét jelentenek a nemzetpolitikára fordított források - jelentette ki Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A miniszterelnök továbbra is tájékoztatja a parlamentet az Európai Tanácsban történtekről – közölte a Fidesz-frakció. A 2004 óta tartó gyakorlat szerint a kormányfő csak a kiemelt jelentőségű tanácsi üléseket követően szólal fel napirend előtt - Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt 5, Orbán Viktor eddig 9 alkalommal élt ezzel. Romániában ma tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben eldől, hogy Klaus Iohannis jelenlegi jobboldali államfő, vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben. Helyi idő szerint vasárnap reggel hét órakor kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában. Délelőtt 10 óráig belföldön a jogosultak 6,87 százaléka adta le voksát. Most is a magyar többségű székelyföldi megyék a sereghajtók, ezzel szemben külföldön a két héttel korábbinál is magasabb a részvétel. Nyílt levélben fordul az ukrán államfőhöz a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az új nyelvtörvény miatt. Brenzovics László a KMKSZ elnöke, a Volodimir Zelenszkijhez írt levelet ismertetve elmondta, egyebek közt azt kérik, a kormány biztosítsa a magyar nyelvű oktatást, és a nyelvhasználat jogát. Több mint harminc francia városban tízezrek követeltek kormányzati intézkedéseket a nők elleni erőszak megfékezésére. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-ére kiírt előre hozott választást. Legalább kilenc ember, köztük négy civil halt meg egy autóba rejtett pokolgép robbanásában a török határ közvetlen közelében lévő észak-szíriai Tell-Abjadban - adta hírül az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Kurd harcosok heves összecsapásokba bocsátkoztak Szíria északi részén, hogy feltartóztassák a törökbarát lázadó erők Ain-Ísza város ellen indított támadását - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Az amerikai erők mintegy 500 fővel napokon belül felújítják hadműveleteiket Kelet-Szíriában az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen - jelentette be Kenneth McKenzie tábornok. Felszólította a Facebook, az Instagram és a Twitter közösségi portálokat az amerikai külügyminisztérium, hogy függesszék fel az iráni vezetők oldalait, amíg helyre nem állítják az internethozzáférést az országban. Be nem jelentett látogatást tett Irakban Mike Pence amerikai alelnök. Soros György már a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban is Donald Trump megbuktatásán dolgozott - hívta fel a figyelmet az elnök ügyvédje. Rudy Giuliani közölte: a tőzsdespekuláns minden eszközt bevetetett, hogy elkerülje Trump megválasztását. Menedékjogot kért Ausztráliában egy magát a kínai hírszerzés ügynökének mondó kínai férfi, és információkat adott át az a kémelhárítási hivatalnak arról, hogy Peking milyen eszközökkel avatkozik be politikailag Hongkongban, Tajvanon és Ausztráliában. A bolíviai képviselőház és szenátus elfogadta az új parlamenti és elnökválasztások megtartásáról szóló törvényt, amely szerint e voksolásokon nem vehet részt Evo Morales lemondatott elnök. Evo Morales pártja, a Mozgalom a Szocializmusért olyan törvénytervezetet terjesztett a parlament elé, ami büntetőjogi mentességet biztosítana a mexikói száműzetésben lévő, lemondatott bolíviai elnöknek és az általa kinevezett tisztségviselőknek. Jeanine Ánez, az ország ideiglenes államfője máris jelezte, hogy nem lesz hajlandó aláírni egy ilyen jogszabályt. Rekordmagas a részvétel a hongkongi helyhatósági választásokon. A világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni, a tömegpusztító fegyverek birtoklása hamis biztonságot jelent - mondta Ferenc pápa Nagaszakiban. Munkavégzés miatt ma délig több kilométeres torlódásra lehet számítani az M3-as autópálya Pest megyei szakaszán a főváros felé - közölte az Útinform. A magyar női kézilabda-válogatott 31:25-re legyőzte a házigazda Koreai Köztársaság csapatát a Szöulban zajló Premiere4 Kupa nemzetközi felkészülési torna második fordulójában. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Telekom Veszprém - PGE Vive Kielce (lengyel) 28:24 A Csurgó 29:20-ra kikapott a francia Nimes Gard otthonában a férfi kézilabda EHF Kupa selejtezőjének harmadik fordulójában, a párharc szombati visszavágóján, így nem jutott a csoportkörbe. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Puskás Akadémia FC 1:3; Mezőkövesd Zsóry FC - Kaposvári Rákóczi FC 2:0; Budapest Honvéd FC - Paksi FC 2:1; Kisvárda Master Good - Debreceni VSC 1:0 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - DEAC 99:87 Kenderesi Tamás három aranyérmet szerzett az úszók egyetemi-főiskolai országos bajnokságán.