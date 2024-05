Eddig parádés a magyar szereplés a röplabda Európa-ligában

"Ez a mérkőzés olyan volt, mint eddig az egész közös munka: nagyon összetartó a csapat, remek a hangulat, a fiatalságunk ebből a szempontból, azt gondolom, előnyünkre válik. A hazai közönség is sokat segített ma" - fogalmazott az UTE centere, aki 2020-as súlyos térsérülése előtt már ott volt a nemzeti csapat kapujában, amin a mostani nyárra be is lépett.

"Azt kértem a játékosoktól, hogy ne teherként éljék meg a hazai pályát, hanem mutassanak érzelmeket, és a teljesítményükkel húzzák bele a meccsbe a közönséget. Azt hiszem, ez sikerült, remélem, a nézők legalább annyira élvezték a találkozót, mint mi" - jelentette ki. Chiappini kiemelte, vasárnap is az lesz az elsődleges cél, hogy a saját játékuk rendben legyen, és bízik abban, hogy ez a győzelemhez is elég lesz.

A második játszma a korábbinál több hosszú labdamenetet hozott, mert mindkét együttes jól szervezte meg a védekezését. Amikor a lettek egymás után vétettek technikai hibákat, ismét magabiztossá vált a remekül szerváló és pontosan támadó magyarok előnye, s a vendégeket edző Daniele Capriotti hiába vetette be több cserejátékosát is, érdemben ezzel sem tudott változtatni a játékrész alakulásán.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.