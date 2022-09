Eb-ötödik a magyar női vízilabda-válogatott

Megosztás itt:

Bíró Attila szövetségi kapitány olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes együttese egy pillanatig nem hagyott kétséget afelől, hogy más színvonalat képvisel, mint a riválisa, így végig vezetve, az előnyét fokozatosan növelve diadalmaskodott. A mezőny legjobbja Gurisatti Gréta volt öt találattal, amivel nagy valószínűséggel bebiztosította a gólkirályi címét.

A spanyol-görög döntőt 20.30-tól rendezik.

Vízilabda Európa-bajnokság, nők, az 5. helyért:

Magyarország-Izrael 18-7 (3-1, 5-2, 6-1, 4-3)

--------------------------------------------

magyar gólszerzők: Gurisatti 5, Leimeter 4, Faragó 3, Garda, Szilágyi 2-2, Parkes, Vályi 1-1

Bíró Attila szövetségi kapitány ezúttal Horváth Brigittát és Mahieu Geraldine-t hagyta ki a 13 fős meccskeretből. Az első két magyar akció ugyan gól nélkül zárult, de még két perc sem telt el, amikor a csapatkapitány Garda büntetőből vezetést szerzett, az előnyt pedig Parkes emberelőnyös centergóllal duplázta meg. Az első akciógólra négy percet kellett várni, Szilágyi megúszásból volt eredményes. A magyarok érezhetően nagyobb figyelmet fordítottak a védekezésre, mint két napja a franciák ellen, ennek meg is lett az eredménye, jószerivel dolga sem volt a kapus Magyarinak, aki az első negyedben egyetlen gólt kapott megúszásból.

A második felvonás kezdetén fórban Vályi kezdte meg a magyar gólgyártást, Faragó és Leimeter pedig egyenlő létszámban folytatta. Az izraeli szakvezető időkéréssel próbálta megtörni a koncentráltan játszó magyarok lendületét. A rivális számítása be is jött, mert egyrészt emberelőnyből szépítettek egy-egy szép húzással és lövéssel, másrészt a magyar csapat ezt követően jó ideig még ötméteresből sem tudott betalálni. A nagyszünet előtt aztán a góllövőlistát vezető Gurisatti már nem hibázott büntetőből, Garda pedig saját hibáját fórban javította ki.

A fordulást követően Gurisatti percei következtek: előbb pontos lövésből talált be, majd labdaszerzést követően megúszott és szép ejtéssel fejezte be egyéni akcióját, aztán emberelőnyből is ő pattintott az izraeli kapuba, végül újra megúszásból lőtt gólt. Az első és a második között a rivális kettős emberelőnyben, Szilágyi pedig büntetőből volt eredményes. A negyed végén Faragó találatával először alakult ki tízgólos különbség.

Az utolsó nyolc percet emberelőnyös izraeli találat nyitotta, de Leimeter előbb ötméteresből, majd fórból és végül akciógóllal válaszolt. A fiatalok közül Farkas és Peresztegi-Nagy is kipontozódott harmadik hibájával, ezt a rivális ki is használta, ahogy a számára megítélt büntetőt is, de így sem tudott tízen belül kerülni, mert az utolsó percekben a triplázó Faragó is bevette még egyszer a rivális kapuját.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor