EB: Kedden vagy szerdán dől el a továbbjutásunk

Három négyesben - a B, C és F jelűben - még van esély arra, hogy háromnál kevesebb ponttal zárjon a harmadik helyezett. A B csoport hétfői zárókörében ehhez az kell, hogy az egyformán egypontos Albánia és a vb-bronzérmes Horvátország legfeljebb döntetlent érjen el a már csoportgyőztes Spanyolország és a címvédő Olaszország ellen. Kedden a C csoportban azért kell szurkolni, hogy az eddig nem túl meggyőző, legutóbb ezüstérmes angolok felülmúlják a kétpontos szlovénokat, a szerb-dán összecsapás pedig azért nem befolyásolja a magyarok sorsát, mert az egyik mindenképpen, a másik semmiképpen sem éri el a három pontot. Az F jelű kvartettben szerdán az újonc georgiaiak nem nyerhetnek a csoportgyőztes portugálok, míg a csehek a törökök ellen.

