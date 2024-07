EB: Izgalmasnak ígérkezik a holnapi elődöntő

A legutóbbi két világbajnokságon döntős franciák ugyan a várakozásoknak megfelelően négy közé meneteltek, mégis sok kritikával illetik a csapat játékát, ezért a játékosok célja elcsendesíteni a kétkedőket. Didier Deschamps együtteséről az a legbeszédesebb adat, hogy egyetlen akciógólt sem szerzett az öt mérkőzésén. Az kevésbé meglepő, hogy alig kapott gólt - csak a lengyel Robert Lewandowski volt eredményes büntetőből a Kékek ellen -, de hogy a világklasszisok sorával felálló válogatott csupán két öngólnak és egy 11-esnek köszönhetően talált be, az mindenképpen a torna egyik negatív szenzációja. A franciák játéka messze nem sziporkázó, de lehetőségeik így is bőséggel vannak, ugyanakkor a támadók kifejezetten ritkán találják el a kaput, átlagosan meccsenként mindössze négyszer.

