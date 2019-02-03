2019. február 3.,
vasárnap, Balázs napja

Dzsudzsák Balázs hosszabbított az arab klubjával

MTI

2019. február 3., vasárnap 21:08

Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.

Az egyesület közösségi oldalán vasárnap jelentették be, hogy a 98-szoros válogatott labdarúgó megállapodását egy évvel meghosszabbították, így az immár jövő nyárig érvényes.

Dzsudzsák Balázs szeptember közepén igazolt az al-Ittihad Kalbához, amely a téli szünetben a nyolcadik helyen áll a bajnokságban. A magyar légiós eddig 11 mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt adott.

 

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