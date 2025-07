Drugovich esélyessé vált a Cadillacnél

Megosztás itt:

Hosszú hetek óta tartja magát a híresztelés, miszerint a jövőre debütáló Cadillac közel került a megállapodáshoz Valtteri Bottasszal, aki tavaly szorult ki a királykategória mezőnyéből, de célként már akkor a visszatérést jelölte meg – írja az m4sport.hu.

Mivel a csapat legalább egy rutinos versenyzőt mindenképpen igazolni szeretne, felmerült az is, hogy Sergio Pérez is előkelő helyen áll a listájukon – azt, hogy a két rutinos versenyzővel felvették a kapcsolatot, maga az istálló is elismerte. Az AutoAction úgy tudja, kettejük közül a vezetőség úgy döntött, Bottast szerződteti.

Megjegyezték azt is, hogy bár szerződést még nem kötöttek egymással, Bottas már a Brit Nagydíj ideje alatt „megállapodott” a Cadillac-kel. A csapat állítólag „elkötelezettsége és személyisége” miatt választotta a finnt Pérezzel szemben.

Ami a második versenyzői ülést illeti, az AutoAction úgy tudja, Mick Schumachert és Csou Kuan-jüt is értesítették már arról, hogy már nem szerepelnek a jelöltlistán. Ez azért lehet meglepő, mert a csapatfőnök, Graeme Lowdon nemrég elismerően nyilatkozott Schumacherről, Csout pedig korábban menedzserként segítette.

Esélyesnek, sőt jó pozícióban lévő versenyzőnek tartják viszont az Aston Martin tartalékosát, a korábbi F2-es bajnokot, Felipe Drugovichot, aki évek óta türelmesen várja a Forma–1-es lehetőséget, amiért több versenyszériáról is lemondott.

Az Aston Martinnál egyébként több teszten és szabadedzésen is részt vett: az elmúlt években több mint 10 ezer kilométert teljesített. Eredményei és magabiztossága pedig állítólag vonzóvá tette őt a Cadillac számára annak ellenére, hogy F1-es versenytapasztalatai még nincsenek. A teszteken gyűjtöttek viszont hasznosak lehetnek.

Fotó: grandepremio.com