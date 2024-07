Drámai véghajrában kapott ki a női vízilabda-válogatott Párizsban

Faragót egy perccel a vége előtt visszaúszás közben kiállították, a holland kapitány a második idejét is kikérte, ezúttal viszont tanítványai sikeresen végrehajtották az utasításokat, Lola Moolhuijzen talált be. A magyaroknak egyetlen támadásuk maradt egyenlíteni: Keszthelyi lövése a kapufáról kifelé pattant, a hollandok pedig még egy üres kapus gólt dobtak a dudaszó pillanatában.

Vályi a harmadik találatával gyorsan visszahozta a meccsbe a magyarokat, majd Szilágyi bombázott Laura Aarts "szeme közé" (8-8). A magyar emberelőnyt megelőzően Mihók Attila időt kért, Keszthelyi lövését azonban a kapuban álló három holland közös erővel blokkolta. A túloldalon a hollandok is fórt kaptak, az ő kapitányuk is azonnal időt kért, de a védekezés Magyari Alda vezetésével itt is tökéletes volt.

