Dráma a tetőfokon: A Barcelona visszahódította a trónt – Hosszabbításban omlott össze a Veszprém duplázási álma

Xavier Pascual edző tanítványai már az első félidőben felvették a kesztyűt a toronymagas esélyesnek tartott Barcelona ellen, és a két csapat szorosan, 12–13-as katalán előnnyel vonult szünetre. Az iram a második játékrészben sem csökkent: a Veszprém hol átvette a vezetést, hol kapaszkodott az ellenfél után, hatalmas akaratot mutatva a védekezésben és a támadásban egyaránt.

A meccs hősei közé emelkedett a kapuban Rodrigo Corrales, aki többször is megmentette csapatát, a mezőnyben pedig a Veszprém egyiptomi légiósai, Ali Zein és Ahmed Adel tündököltek, gólokkal és irányítással tartva életben a duplázás reményét.

A rendes játékidő 28–28-as eredménnyel zárult, jelezve, hogy a világ két legjobb klubcsapata találkozott. A kétszer ötperces hosszabbítás igazi drámát hozott: a Veszprém Descat góljával még egyenlített az utolsó percekben, de a Barcelona pillanatokkal a végső dudaszó előtt megszerezte azt az egyetlen gólt, amely már ledolgozhatatlannak bizonyult. A magyar bajnok a hősies küzdelem ellenére végül a földet kénytelen volt a szorításban lévő 30–31-es eredménnyel elhagyni.

A Barcelona ezzel a győzelemmel megszerezte hatodik Klubvilágbajnoki címét, megerősítve ezzel történelmi vezető szerepét a sorozatban. A Veszprém felemelt fővel, egy kíméletlenül szoros mérkőzés ezüstérmével térhet haza, tudva, hogy az európai idényben ismét a világ tetejére törhet.

Fotó: Fotó: x.com/FCBhandbol