Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 02. Csütörtök Petra napja
Jelenleg a TV-ben:

Háttérkép

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Dráma a tetőfokon: A Barcelona visszahódította a trónt – Hosszabbításban omlott össze a Veszprém duplázási álma

2025. október 02., csütörtök 22:00 | Hír TV

Szívszorító, de heroikus vereséget szenvedett a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Klubvilágbajnokság döntőjében. A címvédő magyar csapat 30–31-re kapott ki a rekordgyőztes FC Barcelona ellen egy pazar, izgalmas, 80 percesre nyúlt csatában. A magyar együttes óriásit küzdött, de a végjátékban a katalánok rutinja és Nielsen kapus parádéja döntött. A Veszprém nem tudta megvédeni a tavaly megszerzett címét, ám ezzel az ezüstéremmel bebizonyította, hogy helye van a világ abszolút kézilabda elitjében.

  • Dráma a tetőfokon: A Barcelona visszahódította a trónt – Hosszabbításban omlott össze a Veszprém duplázási álma

Xavier Pascual edző tanítványai már az első félidőben felvették a kesztyűt a toronymagas esélyesnek tartott Barcelona ellen, és a két csapat szorosan, 12–13-as katalán előnnyel vonult szünetre. Az iram a második játékrészben sem csökkent: a Veszprém hol átvette a vezetést, hol kapaszkodott az ellenfél után, hatalmas akaratot mutatva a védekezésben és a támadásban egyaránt.

A meccs hősei közé emelkedett a kapuban Rodrigo Corrales, aki többször is megmentette csapatát, a mezőnyben pedig a Veszprém egyiptomi légiósai, Ali Zein és Ahmed Adel tündököltek, gólokkal és irányítással tartva életben a duplázás reményét.

A rendes játékidő 28–28-as eredménnyel zárult, jelezve, hogy a világ két legjobb klubcsapata találkozott. A kétszer ötperces hosszabbítás igazi drámát hozott: a Veszprém Descat góljával még egyenlített az utolsó percekben, de a Barcelona pillanatokkal a végső dudaszó előtt megszerezte azt az egyetlen gólt, amely már ledolgozhatatlannak bizonyult. A magyar bajnok a hősies küzdelem ellenére végül a földet kénytelen volt a szorításban lévő 30–31-es eredménnyel elhagyni.

A Barcelona ezzel a győzelemmel megszerezte hatodik Klubvilágbajnoki címét, megerősítve ezzel történelmi vezető szerepét a sorozatban. A Veszprém felemelt fővel, egy kíméletlenül szoros mérkőzés ezüstérmével térhet haza, tudva, hogy az európai idényben ismét a világ tetejére törhet.

Fotó: Fotó: x.com/FCBhandbol

További híreink

Figyelem! Képeken a többtonnás monstrum, ami miatt leállt az M7-es

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Milyen románcot rejt számodra a jövő? A dobókockás szerelmi jóslás sokkolóan pontos választ ad

Kimondatott a verdikt: a „007-es vicc” nem teljesít úgy, mint a kiszorított Szoboszlai

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz stabilitást és sikereket az október

Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Golovin máris szűkítette a keretet az Eurokupára

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

További híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

A Zöldek és a Patrióták kezdeményeztek eljárást Ursula von der Leyen ellen + videó

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet
2
Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás
3
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
4
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
5
Orbán Viktor: Erősebbek vagyunk Oroszországnál, nem Moszkvától kell félnünk + videó
6
Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó
7
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
8
Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó
9
Somogyi András nem hagyja abba a kormánypártok politikusainak sértegetését és alázását + videó
10
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!