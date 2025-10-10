Doppingolimpia: alapjaiban kérdőjelezhetők meg a sport értékei + videó
Megosztás itt:
2025. október 10., péntek 20:30
| HírTV
A doppingolimpián vagy hivatalosabb nevén a feljavított játékokon nem lesz a Nemzetközi Dopping Ellenes Ügynökség által megszokott vizsgálat, így bárki bármivel fokozhatja a teljesítményét, hogy elérje annak felső határát. Ezzel azonban alapjaiban megkérdőjelezi a tisztességes küzdelem értékeit.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Schmidt Adám sportért felelős államtitkár reméli, hogy Milák Kristófnak a 2027-es hazai rendezési világbajnokság és az 50 méteres pillangóúszás olimpiai programba kerülése kellő motiváló erővel bír, hogy teljes erőbedobással felkészüljön ezekre a versenyekre.