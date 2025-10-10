Keresés

Doppingolimpia: alapjaiban kérdőjelezhetők meg a sport értékei + videó

2025. október 10., péntek 20:30 | HírTV

A doppingolimpián vagy hivatalosabb nevén a feljavított játékokon nem lesz a Nemzetközi Dopping Ellenes Ügynökség által megszokott vizsgálat, így bárki bármivel fokozhatja a teljesítményét, hogy elérje annak felső határát. Ezzel azonban alapjaiban megkérdőjelezi a tisztességes küzdelem értékeit.

Legfrissebb híreink

