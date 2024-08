Döntőbe jutott az Adolf, Hajdu férfi kenu kettes

Megosztás itt:

Az idén összeült egység, amelynek mindkét tagja volt már korábban olimpián, s a júniusi Európa-bajnokságon hajszállal maradt le a dobogóról, kedden két pályát is ment, az előfutamból nem tudott közvetlenül a középfutamba jutni, így reményfutamra kényszerült, amelyet magabiztosan oldott meg.

A csütörtöki folytatásnál a kettőből az első középfutamban eveztek a magyarok és az öt hajóból egyet kellett megelőzniük, de így sem volt egyszerű dolguk, mert mindegyik páros nagyon keményen küzdött. A semleges színekben szereplő orosz Zahar Petrov, Alekszej Korovaskov egységből utóbbi másik párral Eb-t nyert júniusban Szegeden, és most is jól ment új társával. Hamar az élre álltak és meg is nyerték a futamot.

A magyarok kapták el a legjobban a rajtot, majd szépen is eveztek, a franciák haladtak kicsit lemaradva. A végére a második-negyedik helyen szoros verseny alakult ki, ebből a magyarok jöttek ki a legjobban. Mögöttük a felzárkózó brazilok értek célba, a párosukban ott volt az olimpiai és világbajnok Isaquias Queiroz.

A döntőt 13.30-kor rendezik.

Három éve a férfi kenu párosok még 1000 méteren versenyeztek, Adolf akkor Fejes Dániellel 11. lett.

Fotó: Vaires-sur-Marne, 2024. augusztus 8. Adolf Balázs (elöl) és Hajdu Jonatán a férfi kenu párosok 500 méteres versenyének középfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 8-án. MTI/Kovács Tamás