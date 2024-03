Döntetlent játszott otthon a Puskás Akadémiával a Ferencváros

Megosztás itt:

Az FTC az előző hét bajnoki mérkőzését megnyerte, így most ez az eredményes sorozata megszakadt.

Az OTP Bank Ligában a fővárosiak Puskás Akadémia elleni legutóbbi négy összecsapásukon nem tudtak nyerni: két döntetlen mellett kétszer a felcsútiak örülhettek.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0)

Groupama Aréna, 12 107 néző v.: Bogár

gólszerzők: Marquinhos (77.), illetve Colley (46.)

sárga lap: Botka (30.), Loncar (49.), Varga B. (53.), Abu Fani (78.), illetve Colley (28.), Nagy Zs. (49.), Maceiras (88.), Brandon (96.)

FTC:

----

Dibusz - Botka (Makreckis, a szünetben), Wingo (Szevikjan 76.), Cissé, Civic - Loncar (Ben Romdan, 63.), Abu Fani, Maiga - Loncar, Marquinhos, Varga B., Zachariassen (Kodro, a szünetben)

Puskás Akadémia:

---------------

Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. - Plsek (Soisalo, 94.), Levi (Favorov, 71.), Szolnoki - Komáromi (Batik, 86.), Colley (Nissila, 86.), Slagveer (Brandon, 71.)

Nekiesett ellenfelének a Ferencváros, beszorította kapuja elé a Puskás Akadémiát, és helyzetet is sikerült kialakítania. Pár perc után a vendégcsapat is eljutott a túloldalra, de aztán egy hazai támadásnál a 11. percben Bogár Gergő tizenegyest ítélt, mert beadásra a rövid oldalra érkező Loncar Golla szorításában elesett. Hosszas VAR-elemzés, illetve a felvétel megtekintése után azonban a játékvezető megváltoztatta döntését, mert kiderült: Golla nem rúgta meg Loncart. Kigyenlítettebbé vált a játék, az FTC irányított, de labdaszerzés után a Puskás Akadémia is többször végig tudta vinni támadását. A 3. után a 32. percben ismét Varga Barnabás került közel a gólszerzéshez, fejese nyomán azonban a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A feszült hangulatú, sok párharcot hozó félidő dulakodással ért véget, ismét Loncar esett össze a 16-oson belül, de éppen ő rúgott bele a tisztázó Slagveerbe, és alakítását zokon vették a vendégek.

Kettős cserével próbált változtatni a játék menetén Dejan Stankovic, a Ferencváros vezetőedzője, de csapata a második félidő első percében hátrányba került: a tisztázni igyekvő Wingo nem találta el a labdát, Colley lecsapott rá és a bal alsó sarokba tekert. A Ferencvárosnak támadnia kellett, így azonban több lehetősége nyílt a Puskás Akadémiának az ellenakciókra, melyek nem egyszer ígéretesek voltak. A Ferencváros is többször veszélyeztetett, majd Marquinhos egyenlített a 77. percben. A folytatásban is nyomást gyakorolt a vendégekre a hazai csapat, de - bár többször közel állt hozzá - újabb gólt már nem tudott szerezni.

Fotó: Shutterstock