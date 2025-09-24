Döntetlennel jutott ki a magyar férfi futsal válogatott a 2026-os EB-re

Megosztás itt:

A hazaiak eleinte egyáltalán nem rohamoztak, nem kezdtek nagy lendülettel, sőt inkább a magyarok birtokolták a labdát és alakítottak ki lehetőségeket a kapu előtt. A negyedik percben Rutai Balázs szabadrúgása a keresztlécről a gólvonalra, majd onnan kifelé pattant. A következő percben viszont szinte a semmiből megszerezték a vezetést a románok, mivel Darius Nastai jól fordult le Suscsák Mátéról, és bár nem találta el jól a labdát, de éppen ez volt a szerencséje, mert az Alasztics Marcell mellett a hálóba pattogott (1-0).

Ezt követően még egy perc sem telt el, amikor lelátói rendbontás miatt a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek. Előbb egy petárda, majd hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. Mint később kiderült, az robbantotta ki a feszült jeleneteket, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia-Magyarország, hanem Magyarország-Magyarország felirat állt angol nyelven.

A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a meccs, de a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a találkozót.

Ahogy újraindult a játék, Nagy Imre bombáját Petrisor Tonita a kapufára tolta, majd a nyolcadik percben Suscsák remek helyzetet alakított ki, a honosított brazil Rafael Henrique da Silva passzát pedig az őrizetlenül maradt csapatkapitány, Rábl János lőtte a kapuba (1-1). A magyar gól után kiegyenlítetté vált a játék, Rutai előbb kihagyott egy büntetőt, majd Hadházi Sándor egy az egyben vezette a kapusra a labdát, de Tonita bravúrral védett.

A 15. percben - a szintén honosított brazil - Daniel Araujo büntetőből ismét a románokat juttatta vezetéshez (2-1). A 18. percben Alasztics Marcell védte bravúrral Kanyó Szilárd lövését, a szünet előtt pedig Hadházi remek centerezését nem sikerült gólra váltaniuk a magyaroknak.

A vendégeknek ezúttal is több kapura lövésük (21-17) és több kaput eltaláló lövésük volt, de ahogyan múlt csütörtökön Debrecenben, úgy ezúttal is a románok bizonyultak hatékonyabbnak.

A második félidőben a két csapat hatékony védekezésének köszönhetően kevesebb volt a gólhelyzet és némileg csökkent az iram is. A 29. percben Fekete Márk lövését a gólvonalról fejelték ki. Sokáig egyik oldalon sem alakultak ki ziccerek, de a kapusoknak a távoli és középtávoli lövéseknél is bravúrokra volt szükségük. A 37. perc után két közeli magyar kísérletet is védett Tonita, a kettő között pedig az Alasztics által üresen hagyott kaput Rábl óvta meg a góltól egy távoli román lövésnél.

A 39. percben Tonitáról kipattant a labda, Rábl lekészítette Büki Baltazárnak, aki a hálóba bombázott. A hazaiak azonnal időt kértek és átálltak létszámfölényes támadójátékra, több veszélyes lövésük is volt, de a magyarok magabiztosan védekeztek, így az eredmény már nem változott.

Forrás: MTI

Fotó: MTI