Döntetlen lett a mai Liverpool – Manchester meccs eredménye

Csúcsrangadó, Liverpool, Manchester City, Szoboszlai Dominik – miként lehetne még fokozni ennek a meccsnek a fontosságát? – teszi fel cikke elején a Magyar Nemzet.

Kis túlzással bajnoki döntőt játszottak a Premier Legaue-ben vasárnap, a forduló előtt listavezető Liverpool a tőle egy ponttal lemaradó, címvédő Manchester Cityt fogadta. Maga a mérkőzés persze nem döntött a bajnoki cím sorsáról, hiszen még sok forduló van hátra, továbbá az éllovasok nyomában ott lihegett az Arsenal is.

Azt is tudni lehetett, hogy ez a találkozó – legalábbis egy ideig – a két topmenedzser, Jürgen Klopp és Josep Guardiola utolsó bajnoki összecsapása, mivel előbbi már bejelentette, hogy az idény végén távozik, és pihenéssel kívánja tölteni a következő éveket. Most betette a kezdőcsapatba azt a Szoboszlai Dominikot, aki a sérülése óta csak csereként állt be a Liverpoolba, a Nottingham Forest ellen már játszott negyedórát a bajnokságban, míg a Sparta Praha elleni Európa-liga-nyolcaddöntőn negyven percet kapott, és góllal vette ki a részét a Liverpool kiütéses 5-1-es győzelméből. Ugyanakkor Jürgen Klopp csak a cserék közé tette legnagyobb sztárját, az ugyancsak sérülés után visszatért Mohamed Szalahot.

Szoboszlai Dominik nem a megszokott helyén, a középpálya jobb oldalán, hanem balra, a két csatár mögött játszott. Eleinte a vendégek kontrái hordoztak magukban némi veszélyt, majd negyedóra elteltével a labdát többet birtokló Liverpool is odakerült az ellenfele kapuja elé, Darwin Nunez gólt is lőtt, de lesről. A 23. percben aztán a Manchester City szerzett vezetést, egy jobb oldali szögletnél a hazai védők beívelést vártak, Kevin de Bruyne azonban laposan lőtte be a labdát, és John Stones három méterről a kapufa és Kelleher között a hálóba passzolta – 0-1.

