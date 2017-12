Dokumentumfilm készül Szilágyi Áronról

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAMOT INDÍTANA A JOBBIK. VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - DRÁGA TOJÁSBÓL SÜLHET A KARÁCSONYI BEJGLI. VENDÉG: MOLNÁR GYÖRGYI MEZÕGAZDASÁGI TITKÁR, BAROMFI TERMÉK TANÁCS. 7.40 - HÕTÉRKÉP A GYÓGYÍTÁSBAN. VENDÉG: SZEGHEÕ PÉTER ORVOSIGAZGATÓ. 8.30 - A PERONON: VADAI ÁGNES A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALELNÖKE. POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE. GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI. EGYÜTT: A JEGYBANKI ALAPÍTVÁNYOK A VÁCI ÚTRA TERVEZETT INGATLANFEJLESZTÉSSEL SZINTET LÉPTEK A KÖZPÉNZZEL TÖRTÉNÕ HAZARDÍROZÁSBAN. PATAKI MÁRTON: AZ EGYÜTT A KORMÁNYVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGSZÜNTETI A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTVÁNYAIT, VAGYONUKAT AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTJA. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: MEG KELL VONNI AZOKAT A JOGTALAN NYUGDÍJAKAT, AMELYEKET UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁS ÚTJÁN SZEREZTEK MAGYARORSZÁGON. A JOBBIK BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAM IGÉNYÉT FOGALMAZTA MEG ÉS KEDVEZMÉNYEZNÉ EGYES ÁGAZATOK DOLGOZÓIT A BÉRLEMÉNYHEZ JUTÁSBAN. ÕSSZEL MÉG 25 MILLIÓS GYORSSEGÉLYT KÉRT, MOST MILLIÓS JUTALMAT OSZTOGAT HARKÁNY; A FÜRDÕVÁROS POLGÁRMESTERE HATHAVI ILLETMÉNYT, 3,3 MILLIÓ FORINTOT KAP. A MINISZTERI BIZTOS FONTOSNAK TARTJA, HOGY TÁRSADALMI KÖZMEGEGYEZÉSRE BOCSÁSSÁK A 2019 SZEPTEMBERÉBEN ÉLETBE LÉPÕ NEMZETI ALAPTANTERVET. ORSZÁGOSAN 72 SZÁZALÉKOS AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA - KÖZÖLTE AZ EMMI, A 9600 FÉRÕHELYET KRÍZISIDÕSZAKBAN 1500-ZAL NÖVELIK. UTOLÉRTE A MINIMÁLBÉR A LÉTMINIMUMOT, AZ ÉRINTETTEK JÖVÕRE MÁR 92 EZER FORINTOT KÖLTHETNEK EL HAVONTA - ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG. FAZEKAS SÁNDOR: KÁRPÁT-MEDENCEI FALUGAZDÁSZ PROGRAM INDUL, A MOSTANI 41-RÕL 100-RA NÕ A FALUGAZDÁSZOK SZÁMA, A HÁLÓZATFEJLESZTÉSRE 400 MILLIÓ FORINT JUT. KÉTOLDALÚ, CSEH-MAGYAR TÁRGYALÁST TARTOTT PRÁGÁBAN MILOS ZEMAN CSEH, ÉS ÁDER JÁNOS MAGYAR ÁLLAMFÕ. MEG KELL ERÕSÍTENI AZ EURÓPAI HATÁROK VÉDELMÉT MONDTA ÁDER JÁNOS PRÁGÁBAN. A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁK BEAVATKOZÁST JELENTENEK A BELÜGYEKBE JELENTETTE KI MILOS ZEMAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN: EURÓPA BIZTONSÁGÁHOZ ERÕS EGYÜTTMÛKÖDÉS SZÜKSÉGES AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTT. REX TILLERSON: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS "ERÕSEN ELKÖTELEZETT" EURÓPAI SZÖVETSÉGESEI MELLETT. EGYELÕRE ISMERETLEN OKBÓL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT EGY ANKARAI IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYESÜLET 11 TAGJA - JELENTETTE A DOGAN TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG. SIGMAR GABRIEL: VESZÉLYES KÖVETKEZMÉNYEI LENNÉNEK, HA WASHINGTON ELISMERNÉ JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. TRUMP EGY TELEFONBESZÉLGETÉS SORÁN TÁJÉKOZTATTA MAHMÚD ABBÁSZT, HOGY TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE KÍVÁNJA ÁTHELYEZNI AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET. FEDERICA MOGHERINI: JERUZSÁLEM STÁTUSÁT TÁRGYALÁSOK ÚTJÁN KELL RENDEZNI. BEKAERT: AZ ELFOGATÓPARANCS VISSZAVONÁSA ELLENÉRE CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA NEM HAGYJA EL BELGIUMOT. HÍVEI KISZABADÍTOTTÁK KIJEVBEN A RENDÕRSÉGI MIKROBUSZBÓL MIHEIL SZAAKASVILIT. AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖK AZ UKRÁN PARLAMENTNÉL TARTOTT BESZÉDÉBEN LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ UKRÁN FÕÜGYÉSZT, ÉS A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT VEZETÕIT. SZAAKASVILI A FÕÜGYÉSZ SZERINT ÁLLAMCSÍNYT TERVEZETT, AZÉRT VETTÉK ÕRIZETBE; HIVATALOSAN BÛNSZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL GYANÚSÍTJÁK A POLITIKUST. ELTILTOTTÁK AZ OROSZ NEMZETI CSAPATOT A TÉLI OLIMPIÁTÓL. NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG: AZ OROSZ SPORTOLÓK OLIMPIAI ZÁSZLÓ ALATT INDULHATNAK PHJONGCSHANGBAN A FEBRUÁRI TÉLI JÁTÉKOKON. MOSZKVA: OROSZ BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁIRA DEIR-EZ-ZÓRBAN. POKOLGÉPET ROBBANTOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM EGY KISBUSZON A SZÍRIAI HOMSZ VÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. NÉHÁNY ÓRÁVAL A MEGNYITÓ UTÁN BEREKESZTETTÉK AZ ARAB MONARCHIÁK IDEI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁT. A CSÚCSTALÁLKOZÓ BEREKESZTÉSÉT A KATAR KÖRÜL KIBONTAKOZOTT ÖBÖL MENTI VISZÁLLYAL HOZTÁK ÖSSZEFÜGGÉSBE. ENSZ-FÕBIZTOS: NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY NÉPIRTÁS FOLYIK A ROHINGJÁK ELLEN MIANMARBAN. MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEGEDRE TARTÓ INTERCITY PILIS ÉS VECSÉS KÖZÖTT. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH ÉS VISSZAHÍVTÁK A SAUSKA PINCÉSZET TÖBB TERMÉKÉT A FORGALOMBÓL. JOGERÕSEN 10 ÉV FEGYHÁZRA ENYHÍTETTÉK A NEVELT LÁNYÁT SZEXUÁLIS KAPCSOLATRA KÉNYSZERÍTÕ ZALAI FÉRFI BÜNTETÉSÉT. GYILKOSSÁG TÖRTÉNT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA SZEGED FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN, A CSENGELEI PIHENÕHELYNÉL; A RENDÕRSÉG KÉSÕBBRE ÍGÉRT TÁJÉKOZTATÁST. VÁDAT EMELT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKINEK A LAKÁSÁRÓL TÖBB MINT 83 EZER GYEREKPORNÓ FELVÉTEL KERÜLT ELÕ, MÉG ÁPRILISBAN. ÁROKBA CSAPÓDOTT ÉS A TETEJÉRE BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI TISZAJENÕ ÉS TISZABÖG KÖZÖTT, A JÁRMÛ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT, A MENTÕK KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. HAMIS KINCSTÁRJEGYET AKART BEVÁLTANI AZ EGYIK SALGÓTARJÁNI POSTÁN EGY 31 ÉVES FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK ÉS SZAKÉRTÕK BEVONÁSÁVAL FOLYTATJÁK AZ ELJÁRÁST ELLENE.