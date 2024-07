Djokovic nyerte a világsztárok csatáját

A spanyol a következő játékban három bréklabdát hárított, a negyediket azonban Djokovic egy parádés ejtéssel megcsinálta, majd magára haragította a közönséget azzal, hogy mutatta, most nem hallja az éljenzést. A szerb a mérkőzésért adogatott, egy gyönyörű elütés és egy ász mellett két könnyű tenyerest elrontott (30:30), mégis Nadal hibája után ő jutott meccslabdához, amit egy fogadhatatlan adogatással meg is csinált.

Látványos labdamenetekből nem volt hiány, de ezekből a legtöbbször Djokovic jött ki győztesen, aminek köszönhetően 26 perc játék után 4:0-s előnybe került. A szerb érthetően jóval dinamikusabb volt, szinte hiba nélkül játszott, az elmúlt években sokat sérült Nadalnak végül 5:0-nál sikerült nagy nehezen hoznia az adogatását. A mallorcai ezt követően a találkozó legszebb labdamenetét nyerte meg - Djokovic közel tökéletes rövidítését futotta be és ütötte el -, de ezzel be is kellett érnie, riválisa magabiztosan zárta le az első játszmát.

