Diplomáciai lépést tett a külügyi tárca a feltartóztatott ferencvárosi szurkolók ügyében

Szijjártó Péter miniszter Facebook-bejegyzésében felháborítónak és botrányosnak nevezte a lépést, amely megakadályozta, hogy a drukkerek részt vegyenek az esti Ferencváros–FC Salzburg labdarúgó-mérkőzésen.

"Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről.

A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál"

- emelte ki.

"Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat" - tájékoztatott.

"Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!"

- tette hozzá.