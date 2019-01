Diego Maradona kórházba került

Kisebb gyomorvérzéssel került kórházba Diego Maradona.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az argentinok legendás labdarúgója Buenos Airesbe utazott rutinvizsgálatra, az orvosok ekkor szúrták ki a problémát. A családhoz közel álló források szerint nincs életveszélyben. Elhagyta már a kórházat, de további vizsgálatokra lesz szüksége. Éppen tegnap jelentették be, hogy Maradona hosszabbított másodosztályú mexikói klubjával, így a tervek szerint a következő szezonban is a Dorados de SinaLoa labdarúgócsapatának a vezetőedzője lesz. Maradona 2004-ben kokainfüggősége miatt súlyos szívproblémákkal küzdött, életmentő műtétre is szüksége volt. Egy évre rá gyomorgyűrűt kapott.