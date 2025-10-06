Keresés

Kihagyja a következő két válogatott meccset Dibusz Dénes, meg is van, hogy ki tart helyette a csapattal

2025. október 06., hétfő 13:35 | MTI
sérülés Dibusz Dénes magyar labdarúgó-válogatott Demjén Patrik

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.

  • Kihagyja a következő két válogatott meccset Dibusz Dénes, meg is van, hogy ki tart helyette a csapattal

A magyar szövetség X-oldala hétfőn számolt be róla, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány

a Ferencváros kapusa helyett az MTK hálóőrét, Demjén Patrikot hívta be a keretbe.

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton az örményeket fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendége lesz.

A magyar csapat a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen áll. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

Fotó: Demjén Patrik, az MTK Budapest kapusa a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában játszott Fehérvár FC - MTK Budapest mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. április 20-án. MTI/Bodnár Boglárka

