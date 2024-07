Diana Snajder nyerte a budapesti tenisztornát

Második összecsapásuk első játszmája összesen hét bréket hozott, de ebből a világranglistán 28. Snajder jött ki jobban, mivel ő "csupán" háromszor vesztette el az adogatójátékát, így 44 perc elteltével előnybe került. A második szettben is sok volt a hiba, de Szasznovics (134.) 0:2-ről 4:3-ra fordított, innentől azonban már nem tudott játékot nyerni, kétszer is elbukta a szerváját, Snajder pedig az első mérkőzéslabdáját értékesítve - összesen 1 óra 37 perc alatt - megnyerte a találkozót.

