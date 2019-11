Debreceni VSC - Ferencvárosi TC 1 - 6

Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik - jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádióban. Kövér László szerint a Demokratikus Koalíció elnökénél kevés több kárt okozó figurája volt a huszadik és a huszonegyedik századi magyar történelemnek. Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját. Czeglédy Csaba a legalkalmasabb a céges átvilágításokra, a Demokratikus Koalíció pedig büszke rá – mondta Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője a Hír TV-nek. Az ellenzéki együttműködés megcsúfolása, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmasa, akit már 2010 előtt jogerősen elítéltek adócsalásért és magánokirat-hamisításért, újra pozícióba jut - reagált Czeglédy Csaba szerződtetésére a jobbikos Bencsik János. Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást. Egyebek mellett pénzfelajánlások, szabálytalan lakcímlétesítések, valamint a mozgóurnás szavazás szabályainak megsértése miatt. Eddig többen mentek el szavazni Jászberényben a megismételt polgármester-választáson, mint október 13-án. A városban a korábbi jogsértések miatt kellett mind a 21 szavazókörben megismételni a polgármester-választást. Az ellenzéki összefogás jászberényi Jobbikos polgármesterjelöltje szerint 2019-ben nem kell azzal foglalkozni, hogy néhány évvel ezelőtt Hitlertől és Szálasitól származó idézeteket osztott meg közösségi oldalán. Az elmúlt időszak diplomáciai eseményei - így Putyin és Erdogan látogatása is - azt a toposzt rombolja le, miszerint hazánk elszigetelt ország lenne - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Bayer show-ban. A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 30 évvel ezelőtti újraindítása mérföldkő volt a magyar oktatáspolitika történetében - mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Budapesten, a Magyarországi Evangélikus Egyház Márton napi ünnepségén. Kovács Zoltán leszögezte: 2019 egy diplomáciai rekordév volt Magyarországon. Hozzátette: Törökországgal kapcsolatban hazánk legszembetűnőbb érdeke a migráció megállítása. MSZP: A magyar jelöltet támogatjuk a romániai elnökválasztáson! Kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország csaknem 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő ötéves időszakra. Belföldön a részvételi arány helyi idő szerint négy óráig 33 százalékos volt. Minden korábbinál többen szavaztak külföldön a romániai elnökválasztáson: a külföldi választókörökben és levélben leadott voksok száma bukaresti idő szerint vasárnap 15 óra 40 perckor meghaladta a félmilliót. Az országos átlagnál alacsonyabb arányban járultak urnákhoz a reggeli órákban a magyarlakta megyék választópolgárai a romániai elnökválasztás első fordulójában. Minden szavazásra jogosult romániai magyar állampolgár vegyen részt a választáson, mert ez a közösség erejét is bizonyítja - hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miután Csíkkarcfalván leadta szavazatát. A Hargita megyei Székelyvarságon felavatták a helyi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola magyar állami támogatással felújított épületét. Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal - jelentette be Werner Kogler, a Zöld párt vezetője. Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra, és a szövetséget akkor is meg kell majd őrizni, amikor a kontinens már képes lesz önállóan megvédeni magát - hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter a Der Spiegel című német lapnak. A jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia állampolgárai - egyebek mellett erről állapodott meg a három ország vezetője Ohridban. Emléktáblát avattak az 575 éve történt várnai csata évfordulóján Bulgáriában, ami a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a térségben élő nemzetek összefogásának fontosságára is figyelmeztet. Erősödik az illegális bevándorlás a balkáni migrációs útvonalon a német szövetségi belügyminisztérium belső elemzése szerint - írta a Welt am Sonntag c. német lap. Az Európai Néppárt és Matteo Salvini Liga pártja titokban felvette egymással a kapcsolatot - jelentette a Corriere della Sera. Az olasz lap szerint a Liga azt a tanulságot szűrte le egyéves kormányzásából, hogy meg kell erősítenie nemzetközi kapcsolatait. Tömeges részvételre buzdították a szavazókat a parlamenti választásokon a legnagyobb spanyol pártok vezetői. Az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei brüsszeli ülésükön egyebek mellett a migrációval, a Ciprus közelében folytatott próbafúrásokkal, valamint a szíriai offenzívával összefüggésben is tárgyalni fog Törökországról hétfőn. Több mint nyolcvan sírt gyaláztak meg a nyugat-dániai Randers zsidó temetőjében. A temetőgyalázást tegnap jelentették, de egyelőre nem tudni, mikor követték el. A legfrissebb felmérés szerint jelentős támogatottsági előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A pontosan egy évszázadra visszanyúló hagyományos gyászünnepséggel emlékeztek meg Londonban az I. világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól. Nyolc ember életét vesztette és több mint húszan megsebesültek, amikor autóba rejtett pokolgép robbant az északkelet-szíriai Salik Atik faluban, a török határ mellett fekvő Tell-Abjad várostól délre - közölte a török védelmi minisztérium. Csapdának nevezte az iráni külügyi szóvivő azokat a korábbi jelentéseket, miszerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrei be nem jelentett nukleáris anyagot észleltek egy iráni létesítményben. Iránnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie a világ vezető nagyhatalmaival és a Perzsa-öböl országaival a feszültségcsökkentés és saját gazdasági nehézségeinek a megoldása érdekében - jelentette ki az Egyesült Arab Emírségek külügyi államminisztere. A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában. Három jármű karambolozott a 2-es főúton Vác és Szendehely között vasárnap késő délután, a baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem. Mentális zavarokkal küzd az a tárnoki férfi, aki megalapozottan gyanúsítható felesége brutális megölésével - saját magát adta fel pénteken a rendőrségen. A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett kvótát szerzett a jövő évi, tokiói paralimpiára a Dubajban zajló para-atlétikai világbajnokságon. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport: MOL-Pick Szeged - Elverum (norvég) 32:25. Női kézilabda EHF Kupa, selejtező: Érd HC-Kubany Krasznodar (orosz) 39:32. Labdarúgó NB I : Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 1:6.