Dárdai Pál: Büszkék lehetünk magunkra

2018. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT SIKERES AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ INFORMATIKUSKÉPZÉS MAGYAR IDÕK. A NYELVISKOLÁK EGYESÜLETE ÜDVÖZLI A KORMÁNY IDEGENNYELV-TUDÁST FEJLESZTÕ TERVEIT MAGYAR HÍRLAP. AZ OTTHONÁPOLÁS DÍJÁNAK EMELÉSÉT SÜRGETI A PÁRBESZÉD. EMMI: HAMAROSAN A KORMÁNY ELÉ KERÜL AZ ÁPOLÁSI DÍJ EMELÉSÉRÕL ÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JAVASLAT. A JOBBIK KILÉPÉSI HULLÁMÁNAK KEZELÉSÉRÕL TÁRGYALNAK AZ ELLENZÉKI PÁRT POLITIKUSAI EGY A FIGYELÕ BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTELEN. KÖZÖS FOTÓT RAKOTT KI KÖZÖSSÉGI OLDALÁRA JUDITH SARGENTINIVEL AZ ÁTLÁTSZÓ.HU FÕSZERKESZTÕJE, BODOKY TAMÁS ORIGO.HU. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ALAPTÖRVÉNY-ELLENESNEK TALÁLTA ÉS MEGSEMMISÍTETTE A NYUGDÍJTÖRVÉNY EGYIK BEKEZDÉSÉT. 15 MILLIÁRD FORINTOS BEFEKTETÉSSEL VALÓSULT MEG EGY JAPÁN TULAJDONÚ AUTÓALKARÉSZ-GYÁRTÓ ÜZEM A NÓGRÁD MEGYEI BERCELEN. MEGKEZDÕDÖTT A TÉLI KERÉKCSERE SZEZON, DRÁGULTAK A GUMIABRONCSOK ABRONCS KERESKEDÕHÁZ. CSAKNEM FÉLMILLIÁRD FORINTBÓL KORSZERÛSÍTETTÉK A SZOLNOKI SZEGÕ GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁT. KÉTSZÁZMILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL MEG A PIACTÉR TÖRÖKSZENTMIKLÓSON KÖZÖLTE A TELEPÜLÉS POLGÁRMESTERE. MÁV: ÖT ÉV ALATT ÖTMILLIÁRD FORINT KÁRT OKOZTAK A BLICCELÕK A MÁV-STARTNAK. DONALD TRUMP ARRA UTASÍTOTTA AZ FBI-T, HOGY INDÍTSON PÓTLÓLAGOS VIZSGÁLATOT BRETT KAVANAUGH ÜGYÉBEN. AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG A SZENÁTUS ELÉ KÜLDI MEGFONTOLÁSRA DONALD TRUMP FÕBÍRÓJELÖLTJÉNEK, BRETT KAVANAUGH-NAK ÜGYÉT. HAZAÁRULÁS GYANÚJÁVAL INDÍTOTT BÜNTETÕELJÁRÁST A KÁRPÁTALJA MEGYEI ÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYÉBEN KÁRPÁTALJÁN. A FÕÜGYÉSZNÉL MEGFELLEBBEZI AZ ELJÁRÁS INDÍTÁSÁT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA SEM FOGADJA EL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. A MIGRÁCIÓS ENSZ-PAKTUM A LEHETÕ LEGROSSZABB LÉPÉS AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS KEZELÉSÉRE - MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER NEW YORKBAN. ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG AZ ÚJ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK ELLENI HATÉKONY FELLÉPÉSHEZ MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER NEW YORKBAN. MÉLY NÉZETELTÉRÉSEK JELLEMZIK A NÉMET ÉS A TÖRÖK VEZETÉS KAPCSOLATÁT MONDTA ANGELA MERKEL ERDOGANNAL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSE UTÁN. HÁROM EMBER ELLEN VÁDAT EMELNEK A KUCIAK-GYILKOSSÁGGAL KAPCSOLATBAN. A SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁBAN SZ. TAMÁS-T IS VÁDOLJÁK, AKI A KOMÁROMI RENDÕRSÉG NYOMOZÓJA VOLT. A VOLT OLASZ MINISZTERELNÖK, SILVIO BERLUSCONI MEGVÁSÁROLTA A HARMADOSZTÁLYÚ OLASZ SS MONZA CSAPATÁT. ÉLETÉT VESZTETTE 3 PALESZTIN, KÖZTÜK EGY 14 ÉVES FIÚ A GÁZAI ÖVEZET ÉS AZ IZRAELI HATÁR MENTÉN TARTOTT ÚJABB TÜNTETÉSEKEN. SZERGEJ LAVROV: OROSZORSZÁG MÁR MEGKEZDTE AZ SZ-300 LÉGVÉDELMI RENDSZEREK SZÁLLÍTÁSÁT DAMASZKUSZNAK. LEGKEVESEBB 384-EN HALTAK MEG CELEBESZ SZIGETÉN A PÉNTEKI KÉT NAGY EREJÛ FÖLDRENGÉSBEN ÉS SZÖKÕÁRBAN. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 23-AS FÕÚTON NEMTI ÉS MÁTRABALLA KÖZÖTT, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. ÕRIZETBE VETTÉK A RENDÕRÖK AZT A PÉNTEKEN ELFOGOTT FÉRFIT, AKI MEGALAPOZOTTAN GYANÚSÍTHATÓ A VÁRPALOTAI KETTÕS GYILKOSSÁG ELKÖVETÉSÉVEL. BRFK: ELFOGTÁK AZ 1-ES VILLAMOSON TÛVEL SZÚRÓ FÉRFIT. RÁKOSLIGET ÉS PÉCEL KÖZÖTT A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN EGY SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY INTERCITY VONAT, NÉGY EMBER MEGSÉRÜLT. MÁVINFORM: KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA LESZ A DÉLI PÁLYAUDVAR OKTÓBER 4-17. KÖZÖTT.