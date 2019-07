Dárdai: nekünk értéket, fiatal játékosokat kell termelni

Kelet-európai foci

– ez volt a címe annak a tusványosi kerekasztal-beszélgetésnek, melyen Világi Oszkár, a felvidéki dunaszerdahelyi futballklub (DAC) tulajdonosa, illetve Dárdai Pál magyar válogatott labdarúgó és edző beszélgetett. A moderátor Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke volt.

Nem vagyok a focinak a szakértője, én csak klubot építek

– kezdte a beszélgetést Világi Oszkár. A klubtulajdonos a futball anyagi részéről beszélt. Elmondta, hogy az európai ligák többsége veszteséges, s csupán tíz százalékuk mondhatja el azt, hogy keresnek is valamit. Világi szerint igaz a mondás: „Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci.” Ahhoz, hogy Közép-Európa sikeres legyen a futball világában is, a DAC tulajdonosa szerint az ifjúsággal kell foglalkozni, be kell őket építeni a csapatokba, mert a merítőbázis kulcsfontosságú. Hozzátette: a válogatott- és klubsikerekhez hozzájárul az ún. edzőkérdés is. Ha ezek meglesznek, akkor a klubok ki fognak tudni jutni a nemzetközi porondokra.

Egy edzőnek nyitottnak kell lennie. A trénereknek haladniuk kell a korral (adatfeldolgozás, digitalizáció, etc.). A játékosokra, az egyénekre kell koncentrálniuk. Úgy kell őket ápolniuk, mint a növényeket.

Medvével még nem találkoztam

– ezt már Dárdai Pál mondta Tusványoson, aki elárulta azt is, hogy miért tudhat maga mögött ilyen sikeres pályafutást. „Az emberek bíztak bennem” – fogalmazott a labdarúgó, aki az erdélyieknek azt is megüzente, hogyan lehetne itt is sikerfocit felépíteni. Dárdai szerint Székelyföld kisebb közeg, és ez nagy előny. Kevesebb emberre könnyen oda lehet figyelni, könnyű bevinni az iskolákba a futball szellemét, és akkor lesz egy filozófia, lesz utánpótlás és így tovább.

Az edzőkérdésre reagálva Dárdai elmondta, hogy Magyarországon régen nem adták át a tudást egymásnak a trénerek. Németországban ezzel szemben mindig is létezett a tudástranszfer, „nem dugdossák egymás elől a tudást, mert nem egymásnál akarnak jobbak lenni, hanem mindig jobbak akarnak lenni”.

Világi szerint a fociban ma túl sok pénz van, rengeteg pénz megy el a játékosokra, Dárdai szerint ez azonban nem probléma, Közép-Európának pedig nagyon nem kell erre figyelnie. „Nekünk azon kell dolgozni, hogy értékeket teremtsünk” – mondta a válogatott egykori kapitánya.

A beszélgetésen szóba került még az is, hogy hogyan lehet ma egy labdarúgót motiválni, hogy az többet eddzen, jobban játsszon, vagy hogy csak tartsa tisztán az öltözőt. Világi azt mondta, a pénz már nem számít, bármilyen büntetést kifizetnek a focisták. Dárdai is ezt tapasztalta a Hertha Berlinnél, és azt mondta: csak a pedagógiai eszközök maradtak az edző kezében, meg az, ha hisznek benne.

888.hu