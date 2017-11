Csütörtök délután várható fejlemény a Fradi-balhé ügyében

A Zoom.hu szúrta ki még kedden, hogy a Digi Sport vágóképein feltűnik az a B. néven emlegetett Fradi-drukker, aki szombaton kést rántott a Ferencváros–Debrecen bajnoki mérkőzés félidejében, amikor verekedésbe keveredett egy nagyjából ötvenfős Fradi-táborral. A csatorna felvételein az látható, hogy az oldalkapunál vár beléptetésre a szürke melegítős, kubatovistának gúnyolt vezérszurkoló. Ezen a beléptetési ponton azok mehetnek be a stadionba, akiknek gondjai adódnak a kártyás beengedő kapuknál. Ott jóval enyhébb a biztonsági ellenőrzés.

B.-t, miután kést rántott a félidei balhéban, kis híján meglincselte a szurkolók egy másik csoportja.

A felvétel különös megvilágításba helyezi a Fradi biztonsági szolgálatának hétfői magyarázatát a kés becsempészéséről, amely szerint akár a farpofái között is bevihette bárki. A biztonsági szolgálat egyébként korábban közleményben jelezte, hogy minden balhézó szurkolót tudnak és fognak is azonosítani, és ebben egy megállapodás értelmében a stadionba visszatérő ultrák is segíteni fognak nekik.

Kedden a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség jelezte, hogy lakhelyelhagyási tilalmat indítványoz két futballszurkolóval szemben csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága is kedden lépett az ügyben: a testület hárommillió forintra, valamint az ultrák négy szektorának három bajnoki meccsre való bezárására ítélte a zöld-fehér klubot. Ez azt jelenti, hogy legközelebb március 17-én engedhetik be újra az ultrákat lezárt szektorokba.

A Hír TV információi szerint a klub és az ultrák még vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Úgy tudjuk, hogy csütörtök délután várható fejlemény az ügyben.