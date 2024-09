Csúnya vereségbe futott bele az Opus Tigáz Tatabánya

Vasárnap délután bányásznapi mérkőzést játszott az Opus Tigáz Tatabánya. A jeles napon megrendezett összecsapást a szurkolók ingyenesen tekinthették meg a Grosics Gyula Stadionban. A csapat csúnya vereségbe futott bele. A közösségi médiában is többen találgatják, hogy mi legyen a csapattal. Bencsik János is megszólalt a mérkőzéssel kapcsolatban.

