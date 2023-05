Vitorlázást népszerűsítő napot rendeznek a nőknek Balatonfüreden

A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) idén is meghirdette a Steering the Course elnevezésű kampányát, melynek pénteki nyitónapján ingyenes, vitorlázást népszerűsítő napot tart a nők számára Balatonfüreden a hazai szövetség.