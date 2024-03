Csúcsra értek a Liu fivérek a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnokságán

Megosztás itt:

Az 1000 méteres távon a nőknél fél körrel a vége előtt összerúgott a belga Hanne Desmet és a holland Suzanne Schulting, melynek nyomán utóbbi mellett az ötfős mezőny másik két tagja is elesett. Desmet és a sportág élő legendája, a pekingi olimpia után visszatért olasz Arianna Fontana hiába ért célba, újraindították a futamot, a szám Európa-bajnokát, Desmetet pedig kizárták. Bár négyen odaálltak a starthoz, de a hazaiak kedvence, Schulting megsérült a bukásban, így hamar kiszállt a közönség tapsvihara közepette. Az aranyérmet az amerikai Kristen Santos-Griswold szerezte meg, aki az előző két egyéni számban is dobogós volt, azonban győznie nem sikerült.

A férfiaknál az okozott drámai pillanatokat, hogy a finálé két dél-koreai szereplője éppen egymást lökte ki, így a kanadai William Dandjinou és a tavaly 500 méteren győztes olasz Pietro Sighel csatázott az aranyért, előbbi mindössze 21 ezreddel diadalmaskodott.

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang a vegyes váltó tagjaként megszerezte első vb-aranyát kínaiként úgy, hogy a hazai váltó egyik legjobbja, az olimpiai és hatszoros világbajnok Xandra Velzeboer az élen korcsolyázva elesett.A szintén olimpiai és világbajnok Liu Shaolin Sándor aztán a kínai férfi váltó címvédésével ért a csúcsra ismét az öccsével együtt.

A hollandok pedig - Schulting nélkül is - a női váltó címvédésével vigasztalódtak, így valóságos hangrobbanás volt a színültig megtelt Ahoy Arénában a tízezernél is több szurkolónak köszönhetően.

"Nagyon különleges ez az aranyérem, mert hosszú éveken át üldöztük. Rengeteg munkát végzett az egész csapat, heteken át videóztuk a tavalyi és az idei világkupa futamait, mindenki beletette a maga ötletét"

- mondta a 28 éves Liu Shaolin Sándor, aki harmadszor ünnepelhetett világbajnoki címet, de váltóval először diadalmaskodott, mivel korábban a magyar stafétával nem ért csúcsra vb-n.

"Annyira erős csapatunk van, hogy a sorrendet a taktika szerint változtathatjuk. Most a második és harmadik helyen korcsolyáztunk"

- mondta a 26 esztendős, immár nyolcszoros vb-aranyérmes Liu Shaoang, aki arról is beszélt, hogy szerinte egyéniben azért csak a kisdöntő jött össze neki és a testvérének is, mert több világkupaversenyt is kihagytak.

Fotó: MTI/Illyés Tibor