2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Csoportos nemi erőszakért kilenc évre ítélték Robinhót

Hír TV

2017. november 24., péntek 14:39, frissítve: péntek 14:49

Egy milánói bíróság szerint a Real Madrid és az AC Milan egykori labdarúgója és öt társa 2013 januárjában egy milánói diszkóban követte el a bűncselekményt, az áldozat egy 22 éves albán lány volt. A brazil játékos tagad, az ítélet nem jogerős.

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Robinhonemi erőszaklabdarúgás

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