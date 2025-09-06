Keresés

2025. 09. 06. Szombat
Sport

Csongvai Áron, Dárdai Bence és Molnár Rajmund sincs ott az írek elleni keretben

2025. szeptember 06., szombat 21:09 | HírTV

Három, a bő keretbe meghívott játékos sincs ott a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni névsorában.

  Csongvai Áron, Dárdai Bence és Molnár Rajmund sincs ott az írek elleni keretben

Marco Rossi augusztus 26-án összesen 27 játékosnak szavazott bizalmat a nemzeti együttes felkészülésére – Schäfer András kapcsán az előző héten kiderült, hogy izomsérülés miatt nem állhat a kapitány rendelkezésére a szeptemberi selejtezőkön, az Európai Labdarúgó Szövetség által közzétett nevezési lista alapján pedig az is eldőlt, hogy szombat este, Írország ellen további három futballista biztosan nem lép majd pályára.

Az UEFA felsorolásából a középpályáról két játékos maradt ki: az AIK-ot erősítő Csongvai Áron, valamint Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves tehetsége, míg a támadóknál a néhány napja Lengyelországba szerződött Molnár Rajmund nincs ott.

A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 6-án, Írországban kezdte meg világbajnoki selejtezősorozatát, majd három nappal később a Puskás Arénában fogadja a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát.

 

Forrás: m4sport.hu

Fotó: magyarnemzet.hu

 Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

