Csődközelben az bokszszövetség

2018. OKTÓBER 9., KEDD ORBÁN VIKTOR: A MAGYAR KORMÁNY AZ EGYIK LEGSTABILABB EURÓPÁBAN. A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉT RADIKÁLISAN JAVÍTANI KELL, EZÉRT A KÖZELJÖVÕBEN ELFOGADNAK EGY AZT SEGÍTÕ AKCIÓTERVET TETTE HOZZÁ A KORMÁNYFÕ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A JÓ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATOK ALAPJA A KÖLCSÖNÖS TISZTELETEN ALAPULÓ POLITIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉS. KORMÁNYSZÓVIVÕ: HILLARY CLINTON EGY BUKOTT POLITIKUS, AKINEK VESZTES KAMPÁNYÁT SOROS GYÖRGY IS FINANSZÍROZTA. A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI ÉS ELLENZÉKI KÉPVISELÕI SZERINT IS SZÜKSÉG VAN A MAGYAR HATÁRT VÉDÕ KERÍTÉSRE. A CSÕD SZÉLÉRE KERÜLT A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ-SZÖVETSÉG AZ AUGUSZTUSI IFJÚSÁGI VB MEGRENDEZÉSE MIATT NEMZETI SPORT. VOLNER JÁNOS: BRUTÁLIS SZINTLÉPÉS A JOBBIK DK-VAL VALÓ EGYEZTETÉSE MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. CSÖKKENHET A TÖRTÉNELEM TANANYAG AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERVBEN MAGYAR IDÕK. TÖBB MINT 600 MILLIÓT AD A KORMÁNY A KÓRHÁZAKNAK AZ ÁRAMSZÁMLÁKRA MAGYAR KÖZLÖNY. NOVÁK KATALIN: ÖTSZÁZMILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA A KORMÁNY CSALÁDI ÉS MUNKAHELYI BÖLCSÕDÉK LÉTREHOZÁSÁT. NATO-ELLENÕRÖK ÉRKEZNEK MAGYARORSZÁGRA, HOGY MEGVIZSGÁLJÁK A MAGYAR HONVÉDSÉG HARCCSOPORTJAINAK FELKÉSZÜLTSÉGÉT MAGYAR IDÕK. NEMZETKÖZI GYAKORLATON VESZ RÉSZT A TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT SZLOVÁKIÁBAN. MEGALAKULT AZ INFORMATIKAI CÉGEKET ÉS SZAKMAI MÛHELYEKET TÖMÖRÍTÕ MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KOALÍCIÓ BALATONFÜREDEN. ÉV VÉGÉN HIRDETHET ÍTÉLETET A VÖRÖSISZAPPERBEN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK MAGYAR HÍRLAP. TÖBB SZÁZ ÁLLAMI TISZTVISELÕT ÉS KÉPVISELÕT VILÁGÍTANAK ÁT KÁRPÁTALJÁN A MAGYAR ÚTLEVÉL BIRTOKLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. A MAGYAR ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZÕ KÁRPÁTALJAI LAKOSOK 300 FÕS LISTÁJÁT A „BÉKETEREMTՔ NEVÛ UKRÁN PORTÁL TETTE KÖZZÉ. 88 EZER TONNA LÕSZERT TÁROLÓ RAKTÁR ROBBANT FEL UKRAJNÁBAN, A KÖRNYEZÕ TELEPÜLÉSEKRÕL KITELEPÍTIK AZ EMBEREKET. A KÖRNYÉKEN LEÁLLÍTOTTÁK A VASÚTI ÉS AUTÓS FORGALMAT, VALAMINT LÉGTÉRZÁRLATOT RENDELTEK EL. VÉLHETÕEN ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT EGY AFGANISZTÁNI KAMPÁNYRENDEZVÉNYEN, LEGKEVESEBB NYOLC EMBER MEGHALT ÉS TIZENEGY MEGSEBESÜLT - MTI. BELLINGCAT BRIT OKNYOMOZÓ CSOPORT: A SZKRIPAL-ÜGY MÁSODIK GYANÚSÍTOTTJÁNAK IS A LEGMAGASABB OROSZ ÁLLAMI KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA VLAGYIMIR PUTYIN. OROSZ SAJTÓSZÓVIVÕ: A KREML TOVÁBBRA SEM KOMMENTÁLJA A SZKRIPAL-ÜGYBEN MEGGYANÚSÍTOTT OROSZ ÁLLAMPOLGÁROKRÓL MEGJELENT SAJTÓHÍREKET. MATTEO SALVINI : OLASZORSZÁG HUMANITÁRIUS FOLYOSÓKAT NYITNA HÁBORÚS MENEKÜLTEKNEK. TIZENÖT ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A KORRUPCIÓVAL VÁDOLT ROXANA BALDETTI VOLT GUATEMALAI ALELNÖKÖT - MTI. ÚJABB, 5,1-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG AZ INDONÉZIAI CELEBESZ SZIGETET, ÁLDOZATOKRÓL VAGY KÁROKRÓL NEM ÉRKEZETT HÍR. FLORIDA MELLETT ALABAMÁT ÉS TEXAST IS VESZÉLYEZTETI A MICHAEL HURRIKÁN. MEGÖLTE GONDOZÓJÁT EGY FEHÉR TIGRIS JAPÁNBAN, A HATÓSÁGOK AZ ÁLLATKERT FELELÕSSÉGÉT VIZSGÁLJÁK. LEUGROTT A 10. EMELETRÕL EGY ÕRIZETBEN LEVÕ ELLENZÉKI TÖRVÉNYHOZÓ VENEZUELÁBAN, PÁRTJA SZERINT A HATÓSÁGOK MEGGYILKOLTÁK. NEM VOLT JOGOSÍTVÁNYA ANNAK A SOFÕRNEK, AKI EGY BÉRELT LIMUZINNAL 20 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ BALESETET OKOZOTT NEW YORK ÁLLAMBAN. A TÖRÖK HATÓSÁGOK HÁZKUTATÁST KÉRELMEZNEK SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI KONZULÁTUSÁN, AHOL EGY ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓNAK NYOMA VESZETT. BALIN TARTJA ÉVES TALÁLKOZÓJÁT A HÉTVÉGÉN A NEMZETKÖZI VALUTAALAP ÉS A VILÁGBANK. BEJELENTETTE VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT A KAMERUNI ELLENZÉK JELÖLTJE ANÉLKÜL, HOGY A VOKSOLÁS EREDMÉNYÉT KIHIRDETTÉK VOLNA. VALLON AGRÁRMINISZTER: HETVENRE EMELKEDETT AZ AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT VADDISZNÓK SZÁMA BELGIUMBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A XIX. KERÜLETBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK, AZ ÜLLÕI UTAT LEZÁRTÁK EGY SZAKASZON. - POLICE.HU. 20 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ CIGARETTÁT FOGLALT LE A NAV A MAGYAR-UKRÁN ZÖLDHATÁRON, EGY ERDÉSZHÁZHOZ KÖZELI TERÜLETEN. LEZÁRÁSOK ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK MA IS A FÕVÁROSBAN A TÖRÖK ÁLLAMFÕ LÁTOGATÁSA MIATT.