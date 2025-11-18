Keresés

Csodálatos ferencvárosi menetelés a Bajnokok Ligájában

2025. november 18., kedd 20:14 | MTI
Ferencváros vízilabda Bajnokok Ligája

Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, Nyéki Balázs vezetőedző tanítványai kedden a romániai Nagyvárad vendégeként 17-5-re diadalmaskodtak, így már biztosan ott lesznek a negyeddöntős körben is.

  Csodálatos ferencvárosi menetelés a Bajnokok Ligájában

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC legközelebb, december 2-án hazai környezetben az olasz Brescia ellen ugrik medencébe.

Férfi BL, csoportkör, 4. forduló, C csoport:

CN Digi Oradea (romániai) - FTC-Telekom Waterpolo 5-17 (1-1, 3-3, 0-6, 1-7)

-----------------------------------------------------------------------

a magyar csapat gólszerzői: Vigvári Ve. 4, Nagy Ák., Manhercz 3-3, Vámos, Argiropulosz 2-2, Jansik Sz., Fekete, Di Somma 1-1

A házigazda sokáig meglepően jól tartotta magát, hiszen a nagyszünetben még döntetlen volt az állás. Innentől kezdve azonban a Ferencváros mind védekezésben, mind támadásban sebességet váltott,

a harmadik és a negyedik negyedet is hat góllal nyerte meg,

úgy, hogy riválisa az egyetlen újabb találatát 25 másodperccel a befejezés előtt szerezte.

Fotó: Vogel Soma, a Ferencváros kapusa. MTI/Illyés Tibor

 

Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

"Nem ez a legerősebb magyar csapat" - Dombi Tibor látja, mi a baj a válogatottal

Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások

Ez a Sors hívása: 4 csillagjegy, akikkel az Univerzumnak nagy tervei vannak a következő időszakban

Ukrán Korrupciós ügy: a miniszterek menesztése botrányba fulladt a parlamentben

Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Szoboszlai már 85 millió eurót ér, ő a világ 27. legértékesebb labdarúgója

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve

Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

