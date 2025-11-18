Csodálatos ferencvárosi menetelés a Bajnokok Ligájában

Megosztás itt:

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC legközelebb, december 2-án hazai környezetben az olasz Brescia ellen ugrik medencébe.

Férfi BL, csoportkör, 4. forduló, C csoport:

CN Digi Oradea (romániai) - FTC-Telekom Waterpolo 5-17 (1-1, 3-3, 0-6, 1-7)

a magyar csapat gólszerzői: Vigvári Ve. 4, Nagy Ák., Manhercz 3-3, Vámos, Argiropulosz 2-2, Jansik Sz., Fekete, Di Somma 1-1

A házigazda sokáig meglepően jól tartotta magát, hiszen a nagyszünetben még döntetlen volt az állás. Innentől kezdve azonban a Ferencváros mind védekezésben, mind támadásban sebességet váltott,

a harmadik és a negyedik negyedet is hat góllal nyerte meg,

úgy, hogy riválisa az egyetlen újabb találatát 25 másodperccel a befejezés előtt szerezte.

Fotó: Vogel Soma, a Ferencváros kapusa. MTI/Illyés Tibor