Csodagólok és elképesztő bírói ítéletek: hosszabbításban dőlt el a Barcelona-Real Madrid kupadöntő

A szombat esti találkozó előszele enyhén szólva is botrányosak voltak. A Real Madrid ugyanis egy rendkívül agresszív támadást intézett a mérkőzésre kijelölt baszk játékvezető, Ricardo de Burgos Benogetxea ellen. A fővárosi sztárcsapat a saját TV-csatornáján mindenféle statisztikákkal és videókkal próbálta alátámasztani, hogy a játékvezető tendenciózusan a Real Madrid ellen, ugyanakkor a Barcelona javára fújja a sípot.

Ezt követően De Burgos Bengoetxea pénteken a Spanyol Labdarúgó Szövetség székházában tartott sajtótájékoztatót, ahol reagált a Real Madrid vádjaira. A baszk játékvezető többek között könnyek között beszélt arról, hogy a fia jött már haza sírva az iskolából, mert a gyerekek azzal csúfolták, hogy tolvaj az apja.

Madridi hiszti a bíróküldés miatt

De Burgos Bengoetxea sajtótájékoztatója után a Real Madrid kérvényezte, hogy küldjenek másik játékvezetőt a kupadöntőre, azonban a szövetség nem tett eleget a fővárosi csapat kérésének. Ezt követően a Real Madrid úgy tüntetett, hogy nem sokkal este hét óra előtt lemondták a hivatalos mérkőzés előtti sajtótájékoztatót, melyen Luka Modricnak és a vezetőedző Carlo Ancelottinak kellett volna megjelennie, a csapatnak pedig a La Cartujában kellett volna edzeni, de ez sem történt meg, sőt a finálé előtti díszvacsorán sem jelentek meg.

Ezt követően a spanyol sajtóban olyan pletykák is felröppentek, hogy a Real Madrid talán nem is áll ki a kupadöntőre, azonban a klub kiadott egy közleményt, melyben cáfolták ezeket a pletykákat és hangsúlyozták, hogy ez az opció meg sem fordult senkinek a fejében.

Komoly hiányzók mindkét oldalon

Így érkeztünk el a szombat fináléhoz, amely előtt mindkét csapatnak voltak gondjai. Az FC Barcelonának sérülés miatt nélkülözni kellett a balhátvéd Alejandro Baldét, valamint a szezonban 48 meccsen 40 gólnál járó Robert Lewandowskit is. A Real Madridnál is voltak hiányzók, ugyanis a Getafe ellen meccsen combközelítőizom-szakadást szenvedett Eduardo Camavinga, míg a honfitársa, a francia világbajnok Kylian Mbappé sem volt százszázalékos, miután az Arsenal elleni BL-negyeddöntőben aláfordult bokája, de a kispadra már le tudott ülni.

A találkozó elején a Barcelona magához ragadt a kezdeményezést, a Real Madrid pedig középmagas blokkban védekezett és kontratámadásokból próbált veszélyeztetni. A madridiaknak már 11. percben változtatniuk kellett, ugyanis a sérüléséből éppen csak felépült Ferland Mendy a combjához kapott, és nem tudta folytatni a játékot, így Fran Gracia érkezett a helyére.

A spanyol balhátvéd nehéz feladatot kapott, ugyanis neki kellett folyamatosan párharcokat vívnia az egy az egyben lubickoló Lamine Yamallal, ami nem igazán állt jól neki. A 19. percben majdnem meg is szerezte a vezetést a Barcelona, de a kupadöntőre szőkére festett hajjal érkező Yamal 17 méteres tekerése néhány centivel elkerülte a jobb kapufát. Két perccel később már Thibaut Courtois-nak is védenie kellett. Egy bal oldali szabadrúgásra Jules Kounde robbant be, akinek a nyolcméteres fejesét a belga kapus kitornázta a léc alól.

A 28. percben egy elképesztő góllal szerzett vezetést a Barcelona.

A Real Madrid vezetett támadást, Jude Bellingham akart kiugratni a beinduló Vinícius Júniort, de Pau Cubrasí egy elképesztő becsúszással lefülelte a labdát, majd azonnal indította a jobb szélen Lamine Yamal, aki betört a tizenhatoson belülre, majd visszagurította a labdát a második hullámban érkező Pedrinek, aki 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).

