Csoda kellene a Juventusnak a BL-ben

Ma is két visszavágót rendeznek a BL-ben - a Juventus három gólos hátránnyal érkezett Madridba, a Sevilla ledolgozná egy gólos hátrányát a Bayern München otthonában.

Minden kínálkozó esélyt megragadna a Sevilla a bajnokok ligája negyeddöntőjének visszavágóján. A spanyol gárda múlt héten 2-1-re kapott ki otthon a Bayern Münchentől - vezetőedzőjük szerint magukra most jobban kell figyelni, mint ellenfelükre.

Sokkal inkább a saját bátorságunkon és koncentrációnkon múlik most a párharc sikere, mint azon, mennyire figyelünk az ellenfelünkre. Harcolnunk kell este, keményen küzdenünk, meg persze egy jó adag szerencse is kelleni fog. A játékosaimnak nagyon figyelni kell a csapatjátékra, például a labdabirtoklásra is. Ezen felül persze minden adódó helyzetből a lehető legjobbat kell kihozni – jelentette ki a spanyolok mestere, Vincenzo Montella.

Ahogy tegnap a Romának, a Juventusnak is csoda kellene ma este a továbbjutáshoz a címvédő Real Madrid otthonában - Massmililiano Allegri vezetőedző más körülmények között játszotta volna a legjobb nyolc visszavágóját

Nem gondolhatunk arra, hogy 20 perc alatt a magunk javára fordítjuk a párharcot, mert ez egyszerűen lehetetlen. Nekem még mindig fáj a múlt heti odavágó, mert egyáltalán nem érdemeltünk 3-0-ás vereséget. Arra készültünk, hogy itt, a Bernabeuban döntjük el a párharcot. Sajnos ilyen a futball, történt, ami történt. Teljesen más meccs lesz így a visszavágó, mint amire előzetesen készültünk - fogalmazott az edző.

Eltiltás miatt a Realnál Sergio Ramos, a Juventusnál pedig Paulo Dybala hiányzik majd a mérkőzésről.

Mindkét visszavágó este háromnegyed kilenckor kezdődik.