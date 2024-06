Csoboth Róbert: Az édesanyjával egymásra néztünk, és elsírtuk magunkat

„Amikor az első helyzeténél a kapufára lőtte a labdát, nem hittem el, hogy nincs egy kis szerencséje. Régen lelkileg megtörték az ilyen szituációk, amikor kihagyott egy gólhelyzetet. Most viszont ment tovább, mintha mi sem történt volna, és a gólnál higgadt tudott maradni. Hihetetlen, hogy most ugyanúgy együtt örülhettek egy gólnak Szoboszlai Dominikkal, már a válogatottban, mint tizenkét évvel ezelőtt a Főnixben."

